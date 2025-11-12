بعاصيري: الشكر للحوت على تبنيه اقتراح دعم المدرسة الرسميّة

شكرت عقيلة السفيرة سحر بعاصيري لـ"رئيس مجلس إدارة محمد تبنيه اقتراحها لدعم التعليم الرسمي في ".

وقالت بعاصيري، عبر منصة "أكس": "أشكر رئيس مجلس إدارة الميدل إيست محمد الحوت على تبني اقتراحي بدعم المدرسة الرسمية، ومجلس إدارة الشركة على إقراره وتكليفي بالإشراف على التنفيذ. هذا شرف لي، وستصل المساعدات بالتنسيق مع وزارة التربية إلى المدارس بكل شفافية، وأنا على ثقة بأن مساهمة الميدل إيست ستكون انطلاقة حملة وطنية واسعة لدعم التعليم الرسمي الذي أؤمن بضرورة أن يستعيد قوته ورونقه".



وكان الحوت أعلن خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس شركة ، إطلاق مبادرة لدعم 80 مدرسة رسمية في مختلف المناطق ، بقيمة إجمالية تبلغ 800 ألف دولار أميركي، أي بمعدل 10 آلاف دولار لكل مدرسة.