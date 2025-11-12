Advertisement

لبنان

بعاصيري: الشكر للحوت على تبنيه اقتراح دعم المدرسة الرسميّة

Lebanon 24
12-11-2025 | 11:21
شكرت عقيلة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام السفيرة سحر بعاصيري لـ"رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت تبنيه اقتراحها لدعم التعليم الرسمي في لبنان".
وقالت بعاصيري، عبر منصة "أكس": "أشكر رئيس مجلس إدارة الميدل إيست محمد الحوت على تبني اقتراحي بدعم المدرسة الرسمية، ومجلس إدارة الشركة على إقراره وتكليفي بالإشراف على التنفيذ. هذا شرف لي، وستصل المساعدات بالتنسيق مع وزارة التربية إلى المدارس بكل شفافية، وأنا على ثقة بأن مساهمة الميدل إيست ستكون انطلاقة حملة وطنية واسعة لدعم التعليم الرسمي الذي أؤمن بضرورة أن يستعيد قوته ورونقه".
 

وكان الحوت أعلن خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس شركة طيران الشرق الأوسط، إطلاق مبادرة لدعم 80 مدرسة رسمية في مختلف المناطق اللبنانية، بقيمة إجمالية تبلغ 800 ألف دولار أميركي، أي بمعدل 10 آلاف دولار لكل مدرسة.
 
 
وفي كلمته، قال: "توجهت السيدة سحر بعاصيري خلال لقاء سابق إلى أهمية دعم المدارس الرسمية والتعليم الرسمي، لأن مبادرات بناء الإنسان أهم من أي مشروع آخر. وانطلاقا من هذا التوجه، اتخذ مجلس الإدارة قراراً بتخصيص مساعدات للمدارس الرسمية تشمل 80 مدرسة في كل المناطق اللبنانية، بقيمة إجمالية تبلغ 800 ألف دولار أميركي، على أن يتم التنفيذ بالتنسيق مع وزارة التربية وتحت إشراف السفيرة بعاصيري. المبلغ جاهز، ونتمنى أن تصل هذه المساعدات إلى المدارس في أسرع وقت ممكن".
 
 
 
