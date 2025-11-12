Advertisement

لبنان

أصوات انفجارات عند الحدود في الجنوب.. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
12-11-2025 | 11:44
عمدت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إلى إطلاق قذائف مدفعية في منطقة وادي الحولة، ما أسفر عن دوي انفجارات عنيفة تردّدت أصداؤها في المنطقة الحدودية اللبنانية.
إلى ذلك، سُجل تحرّك لآليات إسرائيليّة من موقع بياض بليدا وذلك بعد إطلاق قذيفة سقطت بين ميس الجبل وبلدة محيبيب في القطاع الشرقي.


أيضاً، ألقى العدو الإسرائيلي قنابل مُضيئة في سماء وادي هونين وذلك انطلاقاً من موقع العباد.

