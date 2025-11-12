في الجنوب.. "المدفعية" الإسرائيلية تستهدف بلدة لبنانية

استهدف العدو ، مساء اليوم الأربعاء، بلدة في وذلك بواسطة قذائف مدفعية عديدة أطلقها من الجانب الفلسطيني المُحتل.

Advertisement



وذكرت المصادر الميدانية أنّ العدو الأكثر أطلق أكثر من 5 قذائف مدفعية باتجاه الأطراف الغربية للبلدة.





وتزامن ذلك مع مناورة للعدو الإسرائيلي في الداخل المُحتل، حيث سمعت أصوات المدفعية على طول الحدود خصوصاً في القطاعين الشرقي والأوسط.

كذلك، ألقى العدو قنابل مضيئة فوق ، في وقت تشهد المنطقة مقابل بلدة حولا تحركات لآليات العدو.