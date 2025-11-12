Advertisement

لبنان

في الجنوب.. "المدفعية" الإسرائيلية تستهدف بلدة لبنانية

Lebanon 24
12-11-2025 | 13:15
استهدف العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان وذلك بواسطة قذائف مدفعية عديدة أطلقها من الجانب الفلسطيني المُحتل.
وذكرت المصادر الميدانية أنّ العدو الأكثر أطلق أكثر من 5 قذائف مدفعية باتجاه الأطراف الغربية للبلدة.


وتزامن ذلك مع مناورة للعدو الإسرائيلي في الداخل المُحتل، حيث سمعت أصوات المدفعية على طول الحدود اللبنانية خصوصاً في القطاعين الشرقي والأوسط.
 
 
كذلك، ألقى العدو قنابل مضيئة فوق وادي هونين، في وقت تشهد المنطقة مقابل بلدة حولا تحركات لآليات العدو.

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

وادي هونين

ميس الجبل

اللبنانية

فلسطين

