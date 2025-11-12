21
لبنان
بهية الحريري تابعت مع محافظ الجنوب المستجدات وقضايا حياتية
Lebanon 24
12-11-2025
|
13:27
A-
A+
زارت رئيسة
مؤسسة الحريري
النائبة السابقة
بهية الحريري
محافظ
لبنان
الجنوبي
منصور ضو
في مكتبه بمركز المحافظة في سرايا
صيدا
الحكومية، يرافقها مدير ثانوية
الحاج بهاء الدين الحريري
أسامة الأرناؤوط.
وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة وقضايا حياتية والمستجدات على صعيد مدينة صيدا والجوار.
كذلك، جرى التطرق الى الحادث المؤسف الذي أدى لوفاة الطفل جاد سالم يوم أمس، حيث كان تأكيد على "ضرورة التشدد في تطبيق شروط السلامة العامة والقوانين ذات الصلة في نقل تلامذة المدارس، منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث".
