بهية الحريري تابعت مع محافظ الجنوب المستجدات وقضايا حياتية

زارت رئيسة النائبة السابقة محافظ الجنوبي في مكتبه بمركز المحافظة في سرايا الحكومية، يرافقها مدير ثانوية أسامة الأرناؤوط.

Advertisement





وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة وقضايا حياتية والمستجدات على صعيد مدينة صيدا والجوار.