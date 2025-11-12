Advertisement

لبنان

رئيس جمعية "عدل ورحمة": زيارة البابا إلى لبنان رجاء جديد لعائلات أنهكتها الأزمات

12-11-2025 | 13:35
أعلن رئيس جمعية "عدل ورحمة" الأب الدكتور نجيب بعقليني أن زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان تمثل حدثًا روحيًا يعيد الأمل والرجاء إلى بلد أنهكته الأزمات والانقسامات.
وأوضح أن العائلات اللبنانية تعاني من شرذمة مادية ونفسية واجتماعية، مشيرًا إلى أن زيارة البابا تحمل دعوة صريحة لإعادة التواصل ولمّ الشمل داخل الأسرة، وإحياء قيم الاحترام والتفاهم.

وأكد بعقليني أن الكنيسة ترى في العائلة "كنيسة بيتيّة" تُزرع فيها بذور الإيمان والمحبة، لكن ضعف الحوار يُهدد تماسكها. ودعا إلى تفعيل الوساطة الراعوية كوسيلة لحلّ الخلافات وإعادة بناء الثقة بعيدًا عن العنف والقطيعة.

وأضاف أن الزيارة ليست احتفالًا بل محطة للتأمل والمصالحة، داعيًا العائلات إلى التحضير الروحي للقاء عبر الصلاة، والغفران، وإعادة التواصل داخل البيت.

وختم بالتأكيد أن البابا يحمل رسالة محبة وسلام، وأن تطبيقها يبدأ من اللبنانيين أنفسهم عبر تحويل العائلة من ساحة صراع إلى مساحة عطاء ووحدة، وجعل الزيارة انطلاقة لمسيرة شفاء روحي ووطني تعيد للبنان هويته كبلد التعايش والمحبة.
 
مواضيع ذات صلة
"حركة لبنان الشباب" تشكر البابا: زيارة تحمل رجاء للبنان
البابا لعون: "أريدها زيارة سلام ورجاء"
"عدل ورحمة" في خلوة سنوية لتعزيز رسالتها الإنسانية وتقييم مشاريعها
"عدل ورحمة" تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام: الحياة أسمى من الانتقام
