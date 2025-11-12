مطر: النهوض بطرابلس يحتاج إلى تضافر الجهود

Advertisement

استضاف النائب مأدبة على شرف خلال زيارته إلى ، في لقاء ركّز على المستجدات المحلية والإقليمية وسبل تعزيز التعاون الإنمائي بين الجانبين.ونشر مطر عبر منصة X أن تناول الشراكة في مجالات التنمية ذات الاهتمام المشترك، بما ينعكس إيجاباً على المدينة ويساعد في دعم مسار نهوضها.وشدد على أهمية توحيد الجهود لإعادة تمكين طرابلس من استعادة دورها الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أنها مدينة تمتلك إرثاً تاريخياً وثقافياً قادراً على أن يكون ركيزة للنهوض الوطني.