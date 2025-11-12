Advertisement

لبنان

مطر: النهوض بطرابلس يحتاج إلى تضافر الجهود

Lebanon 24
12-11-2025 | 14:03
استضاف النائب إيهاب مطر مأدبة على شرف السفير الهولندي فرانك مولن خلال زيارته إلى طرابلس، في لقاء ركّز على المستجدات المحلية والإقليمية وسبل تعزيز التعاون الإنمائي بين الجانبين.
ونشر مطر عبر منصة X أن النقاش تناول آفاق الشراكة في مجالات التنمية ذات الاهتمام المشترك، بما ينعكس إيجاباً على المدينة ويساعد في دعم مسار نهوضها.

وشدد على أهمية توحيد الجهود لإعادة تمكين طرابلس من استعادة دورها الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أنها مدينة تمتلك إرثاً تاريخياً وثقافياً قادراً على أن يكون ركيزة للنهوض الوطني.
 
