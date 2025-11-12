بحضور وزراء و خبراء.. بيروت تطلق المنتدى العربي للمالية العامة والموازنة

Advertisement

انطلقت في أعمال المنتدى العربي الأول للمالية العامة والموازنة تحت شعار "تعزيز الإنفاق على القطاع الاجتماعي والاستدامة المالية"، بتنظيم لجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي "الإسكوا" وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وبمشاركة وزراء وخبراء لمناقشة سبل تطوير الإدارة المالية وتحقيق العدالة في الإنفاق العام.أكد أن انعقاد المنتدى في بيروت يحمل رسالة أمل بأن المنطقة قادرة على النهوض من الأزمات نحو عقد اجتماعي جديد، مشددًا على أن الموازنة ليست أداة محاسبية فحسب، بل مرآة لأولويات المجتمع، داعيًا إلى توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والاستثمار في رأس المال لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة.، رأى وكيل والأمين التنفيذي للإسكوا بالإنابة مراد وهبه أن الأعباء الاقتصادية تشكل اختبارًا لقدرة الحكومات على تحقيق العدالة وتعزيز المنعة، فيما أكد المدير الإقليمي لليونيسف إدوار بيغبيدير أن المنتدى يشكل منصة لدعم الحكومات في تصميم وتمويل أنظمة تحمي الأطفال وتمكّن الشباب.وأشار بيان المنتدى إلى أن المنطقة العربية تخسر نحو 112 مليار دولار سنويًا بسبب ضعف كفاءة الإنفاق الاجتماعي، أي ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، داعيًا إلى اعتماد إنفاق أكثر ذكاءً وعدلاً. كما سيتم عرض أدوات متقدمة مثل مرصد الإنفاق الاجتماعي وأداة للميزانية لتعزيز الشفافية والمساءلة في إعداد الموازنات.