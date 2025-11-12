Advertisement

لبنان

بحضور وزراء و خبراء.. بيروت تطلق المنتدى العربي للمالية العامة والموازنة

Lebanon 24
12-11-2025 | 14:20
انطلقت في بيروت أعمال المنتدى العربي الأول للمالية العامة والموازنة تحت شعار "تعزيز الإنفاق على القطاع الاجتماعي والاستدامة المالية"، بتنظيم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وبمشاركة وزراء وخبراء لمناقشة سبل تطوير الإدارة المالية وتحقيق العدالة في الإنفاق العام.
أكد وزير المالية ياسين جابر أن انعقاد المنتدى في بيروت يحمل رسالة أمل بأن المنطقة قادرة على النهوض من الأزمات نحو عقد اجتماعي جديد، مشددًا على أن الموازنة ليست أداة محاسبية فحسب، بل مرآة لأولويات المجتمع، داعيًا إلى توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة.

من جهته، رأى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا بالإنابة مراد وهبه أن الأعباء الاقتصادية تشكل اختبارًا لقدرة الحكومات على تحقيق العدالة وتعزيز المنعة، فيما أكد المدير الإقليمي لليونيسف إدوار بيغبيدير أن المنتدى يشكل منصة لدعم الحكومات في تصميم وتمويل أنظمة تحمي الأطفال وتمكّن الشباب.

وأشار بيان المنتدى إلى أن المنطقة العربية تخسر نحو 112 مليار دولار سنويًا بسبب ضعف كفاءة الإنفاق الاجتماعي، أي ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، داعيًا إلى اعتماد إنفاق أكثر ذكاءً وعدلاً. كما سيتم عرض أدوات متقدمة مثل مرصد الإنفاق الاجتماعي وأداة الذكاء الاصطناعي للميزانية لتعزيز الشفافية والمساءلة في إعداد الموازنات.
 
