لبنان

"نائب سابق" يدخل المستشفى بحالة طارئة

Lebanon 24
12-11-2025 | 14:49
أُدخل النائب السابق خالد الضاهر إلى أحد المُستشفيات بحالة طارئة، حيث يخضع للعلاج تحت إشراف الطاقم الطبي المختص.
نائب ال

الضاهر

خالد ا

فيات

ضاهر

