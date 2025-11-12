Advertisement

لبنان

بشأن وضع إيران في لبنان.. ماذا قيل في صحيفة؟

ترجمة "لبنان 24"

Lebanon 24
12-11-2025 | 16:30
نشرت صحيفة "thenational" تقريراً جديداً تحدثت فيه عما يواجهه لبنان من أخطار في ظل ما يحكى عن مخاوف من اندلاع توتر جديد مع إسرائيل.
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنَّ "لبنان يتأرجحُ على حافة الانهيار"، مشيراً إلى أنَّ "إسرائيل على أهبة الاستعداد لشن عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد البنية التحتية لحزب الله في كل أنحاء البلاد، إذا استمرت بيروت في المماطلة في نزع سلاح الحزب".

ورأى التقرير أن "إيران تدعم موقف الحزب علناً، بينما تسعى سراً لتخفيف العقوبات من الولايات المتحدة والدول الأوروبية"، وأضاف: "في الواقع، منحت الدولة اللبنانية حزب الله حق النقض (الفيتو) على القرارات السيادية، رابطة قدرتها على التصرف والوفاء بوعودها بموافقة الجماعة أو رفضها. أيضاً، فقد جردت بيروت نفسها من سيادتها لحظة رضوخها لمهزلة الحوار حول قرارات اتخذتها سابقًا. لذا، لم يكن مفاجئاً إعلان حزب الله عن استمرار التزامه بالمقاومة، لكن المثير للدهشة هو استمرار الدولة في تجاهل العواقب وصمتها إزاء التدخل الإيراني".

واستكمل: "لا شك أن إسرائيل معتدية على لبنان، وربما تُفضّل بقاء بيروت مشلولة، إذ يُمكّنها ذلك من التهرب من الضغوط الدولية للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. لكن المُحير هو أن حزب الله وإيران هما الطرفان اللذان يُشجّعان إسرائيل على شنّ هجمات، فإما أن إيران لا تُبالي بما يحدث للمجتمعات الشيعية في جنوب لبنان، إذ تعتبر حزب الله مجرد ورقة مساومة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، أو أن طهران وحزب الله يسعيان معاً إلى إبرام صفقة سرية مع إسرائيل من وراء ظهر بيروت"، على حد تعبيره.

وختم: "على أية حال، فإن مماطلة الحكومة اللبنانية تتناقض بشكل صارخ مع وضوح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أنها لن تجد رادعاً للعمل العسكري الإسرائيلي إذا استمرت الحكومة اللبنانية في تأجيل نزع سلاح حزب الله".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
ترجمة "لبنان 24"

