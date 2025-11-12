لا توافق في اجتماع "الميكانيزم" والجيش اعلن رفضه تفتيش بيوت الجنوبيّين

Advertisement

وتحت عنوان "حين تتحوَّل «الميكانيزم» إلى شاهد زور..!" كتب صلاح سلام في" اللواء": لم تعد الحرب بين لبنان وإسرائيل مجرّد تبادلٍ للاتهامات أو خروقاتٍ ميدانية متقطّعة، بل صارت مواجهة سياسية مكشوفة على طاولة لجنة «الميكانيزم» الدولية، التي تحوّلت من هيئةٍ لمراقبة وقف النار إلى طرفٍ منحاز يوزّع الأحكام وفق مقاييس السياسة لا معايير العدالة. فبينما تتواصل الغارات الإسرائيلية اليومية بالطائرات الحربية والمسيّرات على الجنوب والبقاع، بذريعة استهداف البنية التحتية لحزب الله، تلتزم اللجنة الصمت، وكأنها لا ترى صواريخ الاحتلال وهي تنهمر على القرى الآمنة، ولا تسمع أنين الأطفال تحت الركام.

لجنة «الميكانيزم»، التي يرأسها ضابط أميركي، فقد سقطت في امتحان الحياد والموضوعية. إذ تدين لبنان على حادثٍ محدود، وتغضّ الطرف عن الاعتداءات الإسرائيلية اليومية التي تنتهك الاتفاق وتهدد الاستقرار. لقد تحولت اللجنة، عملياً، من "مراقب لوقف النار" إلى "شاهد زورٍ" على خرقه، في تكرارٍ فادح لسياسة المكيالين التي تفتح الطريق أمام مزيدٍ من الفوضى.

عقدت لجنة الميكانيزم اجتماعها الدوري الثالث عشر في الناقورة برئاسة الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد. في الاجتماع، أثار الجانب اللبناني الخروقات الأخيرة لا سيّما تلك التي ترافقت وعرض قائد الجيش التقرير الثاني لخطة حصر السلاح بيد الدولة الخميس الماضي، خصوصًا أن أحدها استهدف موقعًا قريبًا من مركز للجيش. وفي المعلومات أيضًا، فإن مسألة طلب تفتيش الجيش المنازل ومداهمتها لم تغب عن الاجتماع.وكتبت" الاخبار": مصادر متابِعة أكّدت أن الاجتماع كان سلبياً ولم يُفضِ إلى التوافق على أيّ ملف. وعلى غرار الاجتماعات السابقة، استعرض وفد الجيش الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكّداً أنها تؤخّر تطبيق خطته بحصر السلاح والانتشار.بينما حرص وفد العدو على القول بأن إسرائيل تحيّد عن خطتها التصعيدية وتحصر عملياتها العسكرية ضد . كما أعاد الوفد اللبناني تكرار رفضه تفتيش الممتلكات الخاصة للجنوبيين تلبيةً لطلب إسرائيل، لافتاً إلى أن هذا الأمر يلقى معارضة شعبية كبيرة، وقد رُفض لسنوات عندما حاولت قوات «اليونيفل» تنفيذه.وكتبت" البناء": أثار ممثل الجيش في اللجنة الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية على وقدّم إحصاء لعدد الخروق البرية والجوية واستمرار الاحتلال لخمس نقاط واستحداث نقاط إضافية عدة في أكثر من منطقة حدودية، وأكد على ضرورة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات، كما شرح ما أنجزته وحدات الجيش المنتشرة في جنوب الليطاني وفق اتفاق 27 تشرين والقرار 1701 فيما الجانب لم ينفذ أياً من بنود الاتفاق.وفيما كان لافتاً غياب المبعوثة الأميركية مورغن أورتاغوس، لم يصدر عن السفارة الأميركية في أي بيان عن الاجتماع. فيما أفاد مصدر سياسي أن الملف اللبناني سينتقل إلى عهدة السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى الذي سيصل خلال الأسبوعين المقبلين إلى لبنان وتحت إشراف أورتاغوس، وانصراف المبعوث توم برّاك إلى الملف السوري فقط.ووفق المعلومات فقد كذّب الجيش المزاعم الإسرائيلية لجهة التغطية على حزب الله والتغاضي عن أنفاق ومراكز لتخزين السلاح الثقيل، كما رفض مطالب الممثل الإسرائيلي في اللجنة بمداهمة منازل في قرى يدّعي الاحتلال وجود سلاح لحزب الله بداخلها.غير أن مصادر دبلوماسية أوروبية أوضحت أن اللجنة الخماسية لمراقبة وقف إطلاق النار ليست صاحبة قرار بالضغط على «إسرائيل» للانسحاب ووقف الأعمال العدائية وإن برئاسة جنرال أميركي وتحت الرعاية الأميركية، بل دورها يقتصر على مراقبة وقف إطلاق النار والطلب من الطرف الذي خرق الاتفاق عدم تكراره، ولا تملك الصلاحية والقرار والأدوات للتدخل لضبط الخروق بل العمل على معالجتها بالطرق الدبلوماسية والتواصل مع ممثلي الطرفين اللبناني والإسرائيلي، ويرفع الضابط الأميركي تقريراً لبلاده في وللأمم المتحدة. ولفتت المصادر الى أن الطرف الوحيد على ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية وقف خروقها هي الأميركية فقط.