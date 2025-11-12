24
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اجتماع لبناني - أردني - سوري لمتابعة الربط الكهربائي
Lebanon 24
12-11-2025
|
22:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" النهار"؛ من المقرر أن يُعقد في العشرين من الشهر الجاري اجتماع ثلاثي في العاصمة
الأردنية
، يضم
لبنان
والأردن وسوريا، لمتابعة ملف الربط الكهربائي الذي كان قائماً بين الدول الثلاث، بهدف استجرار الطاقة والغاز عبر خطوط الأنابيب. يأتي هذا الاجتماع، استكمالاً للزيارة التي قام بها
وزير الطاقة
والمياه اللبناني جوزف صدي إلى
الأردن
قبل أسابيع، والتي ناقش خلالها سبل تفعيل التعاون في مجال الطاقة، إذ أكد الجانب
الأردني
جهوزية بنيته التحتية واستعداده لتزويد لبنان جزءاً من حاجاته من الكهرباء فور اكتمال ترتيبات الأطراف الأخرى، فيما ينتظر تقييم الوضع الفني في
سوريا
التي تضررت بنيتها التحتية خلال الحرب.
Advertisement
ويهدف الاجتماع إلى تقييم الوضع الراهن للربط الكهربائي ووضع خريطة طريق تقنية ومالية للمشروع، إضافة إلى مراجعة الاتفاقيات السابقة بين لبنان وسوريا والأردن، وإجراء تعديلات عليها بما يراعي المستجدات السياسية والاقتصادية ويخدم مصلحة لبنان. وفي ضوء هذا الاجتماع، سيتواصل الجانب اللبناني مع الجانب السوري لمراجعة الاتفاقات السابقة الموقعة بين الجانبين وإعادة النظر فيها، خصوصاً أنها وُقّعت إبان النظام السابق.
يُذكر أن الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا بدأ عام 2001 بخط نقل بقدرة 400 كيلوفولت، وتوقف عام 2012 بسبب الحرب. وفي كانون الثاني 2022، وُقّعت اتفاقات جديدة لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الشبكة
السورية
، إلا أن المشروع تعثر لاحقاً بسبب تعديل شروط
البنك الدولي
للتمويل وتأثير
العقوبات
الأميركية المفروضة على
دمشق
.
مواضيع ذات صلة
الصدي يبحث في الأردن الربط الكهربائي وإستجرار الغاز
Lebanon 24
الصدي يبحث في الأردن الربط الكهربائي وإستجرار الغاز
13/11/2025 13:01:45
13/11/2025 13:01:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"الامن اولا" في اجتماع لبناني - سوري في بيروت
Lebanon 24
"الامن اولا" في اجتماع لبناني - سوري في بيروت
13/11/2025 13:01:45
13/11/2025 13:01:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ملف السجناء محور اجتماع لبناني - سوري الأسبوع المقبل
Lebanon 24
ملف السجناء محور اجتماع لبناني - سوري الأسبوع المقبل
13/11/2025 13:01:45
13/11/2025 13:01:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع لبناني-سوري مرتقب في بيروت لبحث ضبط الحدود والقضاء على التهريب
Lebanon 24
إجتماع لبناني-سوري مرتقب في بيروت لبحث ضبط الحدود والقضاء على التهريب
13/11/2025 13:01:45
13/11/2025 13:01:45
Lebanon 24
Lebanon 24
البنك الدولي
وزير الطاقة
الأردنية
العقوبات
السورية
الأردني
الأردن
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحجار من مؤتمر السلامة العامة: بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي أولوية وطنية
Lebanon 24
الحجار من مؤتمر السلامة العامة: بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي أولوية وطنية
05:52 | 2025-11-13
13/11/2025 05:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: حادث سير على جسر المدفون وسقوط إصابات!
Lebanon 24
بالفيديو: حادث سير على جسر المدفون وسقوط إصابات!
05:42 | 2025-11-13
13/11/2025 05:42:35
Lebanon 24
Lebanon 24
المقداد: الوطن بخطر وكل مكوناته مستهدفة
Lebanon 24
المقداد: الوطن بخطر وكل مكوناته مستهدفة
05:28 | 2025-11-13
13/11/2025 05:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الأمطار.. انقلاب سيارة نتيجة حادث سير على طريق عام كفرحزير – الكورة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب الأمطار.. انقلاب سيارة نتيجة حادث سير على طريق عام كفرحزير – الكورة (فيديو)
05:13 | 2025-11-13
13/11/2025 05:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ينشط في الزلقا... سقوط لص دراجات بقبضة ''الأمن''
Lebanon 24
ينشط في الزلقا... سقوط لص دراجات بقبضة ''الأمن''
05:02 | 2025-11-13
13/11/2025 05:02:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
09:26 | 2025-11-12
12/11/2025 09:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
09:07 | 2025-11-12
12/11/2025 09:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
12:52 | 2025-11-12
12/11/2025 12:52:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
13:00 | 2025-11-12
12/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
والدته الفنانة نشرت صورته.. هكذا أصبح إبن الفنان الراحل ملحم بركات
Lebanon 24
والدته الفنانة نشرت صورته.. هكذا أصبح إبن الفنان الراحل ملحم بركات
07:30 | 2025-11-12
12/11/2025 07:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:52 | 2025-11-13
الحجار من مؤتمر السلامة العامة: بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي أولوية وطنية
05:42 | 2025-11-13
بالفيديو: حادث سير على جسر المدفون وسقوط إصابات!
05:28 | 2025-11-13
المقداد: الوطن بخطر وكل مكوناته مستهدفة
05:13 | 2025-11-13
بسبب الأمطار.. انقلاب سيارة نتيجة حادث سير على طريق عام كفرحزير – الكورة (فيديو)
05:02 | 2025-11-13
ينشط في الزلقا... سقوط لص دراجات بقبضة ''الأمن''
05:00 | 2025-11-13
أجهزة تلاحقهم.. كيف يُخرق عناصر "حزب الله"؟
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
13/11/2025 13:01:45
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
13/11/2025 13:01:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
13/11/2025 13:01:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24