لبنان

اجتماع لبناني - أردني - سوري لمتابعة الربط الكهربائي

Lebanon 24
12-11-2025 | 22:59
كتبت" النهار"؛ من المقرر أن يُعقد في العشرين من الشهر الجاري اجتماع ثلاثي في العاصمة الأردنية، يضم لبنان والأردن وسوريا، لمتابعة ملف الربط الكهربائي الذي كان قائماً بين الدول الثلاث، بهدف استجرار الطاقة والغاز عبر خطوط الأنابيب. يأتي هذا الاجتماع، استكمالاً للزيارة التي قام بها وزير الطاقة والمياه اللبناني جوزف صدي إلى الأردن قبل أسابيع، والتي ناقش خلالها سبل تفعيل التعاون في مجال الطاقة، إذ أكد الجانب الأردني جهوزية بنيته التحتية واستعداده لتزويد لبنان جزءاً من حاجاته من الكهرباء فور اكتمال ترتيبات الأطراف الأخرى، فيما ينتظر تقييم الوضع الفني في سوريا التي تضررت بنيتها التحتية خلال الحرب. 
ويهدف الاجتماع إلى تقييم الوضع الراهن للربط الكهربائي ووضع خريطة طريق تقنية ومالية للمشروع، إضافة إلى مراجعة الاتفاقيات السابقة بين لبنان وسوريا والأردن، وإجراء تعديلات عليها بما يراعي المستجدات السياسية والاقتصادية ويخدم مصلحة لبنان. وفي ضوء هذا الاجتماع، سيتواصل الجانب اللبناني مع الجانب السوري لمراجعة الاتفاقات السابقة الموقعة بين الجانبين وإعادة النظر فيها، خصوصاً أنها وُقّعت إبان النظام السابق.
يُذكر أن الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا بدأ عام 2001 بخط نقل بقدرة 400 كيلوفولت، وتوقف عام 2012 بسبب الحرب. وفي كانون الثاني 2022، وُقّعت اتفاقات جديدة لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الشبكة السورية، إلا أن المشروع تعثر لاحقاً بسبب تعديل شروط البنك الدولي للتمويل وتأثير العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق.  
