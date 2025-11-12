خطة قطريّة لعودة ما يقارب 400 الف نازح الى سوريا

Advertisement

كتبت صونيا رزق في" الديار": مع سقوط النظام السوري السابق، وتولّي الرئيس أحمد الحكم، عرف كيف ينظّم سياسة الجديدة مع ، فنال رفعاً عن التي فرضت على بلاده، الامر الذي شكّل نقطة تحوّل أسقطت معها حجّة بقاء السوريين في ، إذ غاب المبرّر بعد سنواتٍ من تحمّل لبنان لهذا العبء، مع تكاليف تجاوزت 80 مليار دولار وِفق تقرير ، وبعد مناشدات من معظم الأفرقاء السياسيين اللبنانيين بضرورة عودة النازحين الى بلادهم. فبدأت بشائر هذه الفرصة بالتزامن مع بدء العلاقات – ضمن إطار مغاير عن السابق، ثم تدخلت قطر للمساهمة في الحل من خلال موفد ، قام بوساطة غير معلنة قبل فترة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية اللبنانية والسورية، فكان تجاوب من الطرفين سيتبلور الشهر المقبل ، من خلال تنفيذ خطة قطرية، ستقوم بتسهيل عودة ما يقارب 400 الف نازح سوري الى ديارهم، مع تنسيق من قبل الجانبين اللبناني والسوري. وافيد وفق المعطيات من مصادر سياسية مطلعة على الخطة، انها تحمل معها حوافز عديدة، منها تمويل مالي كبير لكل عائلة لإعادة إعمار منزلها، مع راتب شهري لا يقل عن 400 دولار، تتبعها مساعدات تصبّ في خانة الاستشفاء والطبابة والتربية والاطار الاجتماعي، مما يعني انّ أسباب البقاء في لبنان لم تعد تفيد النازحين، بعدما سيتأمّن لهم كل ما يحتاجونه ، بالتزامن مع اوضاع سوريا التي باتت افضل بكثير من لبنان ومن كل النواحي.في السياق، أوضح مصدر في اللبناني لـ"الديار"، بأنّ إنهاء الوجود غير القانوني للسوريين في لبنان سيتم قبل نهاية العام الجاري، من خلال إشراف وتنظيم خطة العودة بدقة عبر إجراءات قانونية وإدارية.