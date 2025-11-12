جعجع "غير راض" عن أدوار متري

Advertisement

كتبت «الأخبار» أن «القوات اللبنانية» عبّر لرئيس الحكومة نواف سلام عن امتعاضه من الأدوار الديبلوماسية التي لزّمها الأخير لنائب رئيس الحكومة طارق متري، على حساب القواتي يوسف رجي، ومنها تكليفه بملف العلاقات - ، وتمثيل في لجنة انبثقت عن مؤتمر حلّ الدولتين الذي ترأسته منذ نحو شهر كلّ من وفرنسا في . وتحفّظ مردّه، بحسب المصادر، أنّ متري «ليس محسوباً على الخطّ السيادي».