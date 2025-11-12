جعجع "غير راض" عن أدوار متري

24
Lebanon 24
12-11-2025
|
23:12
كتبت «الأخبار» أن
رئيس حزب
«القوات اللبنانية»
سمير جعجع
عبّر لرئيس الحكومة نواف سلام عن امتعاضه من الأدوار الديبلوماسية التي لزّمها الأخير لنائب رئيس الحكومة طارق متري، على حساب
وزير الخارجية
القواتي يوسف رجي، ومنها تكليفه بملف العلاقات
اللبنانية
-
السورية
، وتمثيل
لبنان
في لجنة انبثقت عن مؤتمر حلّ الدولتين الذي ترأسته منذ نحو شهر كلّ من
السعودية
وفرنسا في
الأمم المتحدة
. وتحفّظ
جعجع
مردّه، بحسب المصادر، أنّ متري «ليس محسوباً على الخطّ السيادي».
