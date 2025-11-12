لبنان يستعد للزيارة التاريخية للبابا وتحرّك اسرائيلي عبر واشنطن لتأجيلها

Advertisement

شارفت التحضيرات الوطنية والتقنية لزيارة البابا فرنسيس الرابع عشر إلى نهاياتها، وباتت اللمسات في مربعها الأخير استعداداً للأيام البابوية من 30 تشرين الثاني إلى 2 كانون الأول المقبل.وكتبت منال شعيا في" النهار": تشرف السيدة الأولى نعمت عون على مجمل التحضيرات الخاصة بالزيارة من خلال اللجنة الوطنية التي ترأسها، وتنسق باستمرار مع اللجنة الكنسية التي يرأسها راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ، بصفته المنسق الكنسي لزيارة البابا ورئيس الهيئة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان.من اللافت أن المحطة الأولى ستكون بعد وصول البابا إلى المطار، في القصر . من أرض المطار، سيستقبل رئيس الجمهورية جوزف عون قداسة البابا، مع وفد لبناني سياسي وديني. من هنا، تتكثف التحضيرات في قصر بعبدا لوضع كل المستلزمات لهذا الحدث، سواء من خلال الحضور الرفيع للشخصيات الرسمية أو الفاعليات السياسية والدبلوماسية والدينية والإعلامية، أو من خلال ما سيتضمنه هذا اللقاء في قصر بعبدا.رئاسياً، تتابع اللجنة الوطنية المختصة أموراً لوجستية وأمنية، كما تتابع اللجنة الكنسية كل محطات الزيارة وترتيباتها، والجهتان تنسقان مع السفارة البابوية في لبنان التي ستشرف على كل التفاصيل. في كل محطة أكثر من عنوان، فمن افتتاح الزيارة عبر الاستقبال البروتوكولي الرسمي في قصر بعبدا، إلى ختامها في قداس إلهي شعبي عند الواجهة البحرية لبيروت، تكتسب المناسبة بعداً وطنياً لافتاً، ولا سيما مع صلاة التأمل والصمت عند مرفأ العاصمة.ولمزيد من التنسيق، دعت اللجنة الكنسية كل المطرانيات إلى التعميم على أبرشياتها، كل في نطاقها، الطلب من الراغبين في المشاركة في القداس العام تسجيل أسماءهم في الأبرشيات وإعطائها للمطرانية، من أجل ترتيب هذا اليوم، إن كان من خلال النقل ومحطات التجمع أو من خلال تنظيم حضور القداس.أكثر من طابع ستظهره زيارة البابا، من البعد الوطني إلى الطابع الروحاني الذي سيتجلى عند ضريح القديس مار شربل في عنايا، فيما يحتل الحيز الإنساني مساحة خاصة عبر زيارة دير الصليب في بقنايا.إعلامياً، ثمة لجنة خاصة بالزيارة، طلبت من كل المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة، المحلية والعربية والأجنبية، تسجيل الإعلاميين الراغبين في التغطية، علماً أن الموقع الإلكتروني الذي استحدث لهذه الغاية سيستمر في قبول طلبات الاعتماد حتى 20 تشرين الثاني ضمناً، وهو الموقع الحصري أو المنصة الوحيدة المخصصة لتسجيل الطلبات:http://www.presidency.lb.gov/accreditation-media-form.htmlكذلك، سينشأ مركز إعلامي رئيسي في قاعة الاحتفالات الكبرى في فندق "فينيسيا"، وأي انتقال للإعلاميين إلى المحطات المقررة في البرنامج سيتم من "فينيسيا" بواسطة حافلات خاصة تضعها اللجنة بتصرف الإعلاميين، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المشرفة على الزيارة. ولهذا الهدف التنظيمي نفسه، لن توزع البطاقات على الإعلاميين إلا قبل 48 ساعة من موعد الزيارة.أمنياً أيضاً، كل الاستعدادات والتنسيق بين القطاعات والأجهزة على أُهبة الجهوز لهذا الحدث التاريخي. أما شبابياً، فلا تقل التحضيرات عن الرمزية المطبوعة في اللقاء الشبابي الذي سيجمع البابا بشبيبة لبنان في الصرح البطريركي في بكركي. ولهذه الغاية، سيكون اللقاء مع الشبيبة منظماً بعناية، ولا سيما أن ثمة مجالاً للشباب لتوجيه أسئلتهم إلى البابا في لقاء مباشر وحي.في هذا المجال، بدت اللجنة الوطنية لراعوية الشبيبة في الكنائس الكاثوليكية تتولى أيضاً التحضير للقاء الشبيبة في بكركي، الذي سيعقد الرابعة بعد ظهر الإثنين 1 كانون الأول، وقد حُددت آلية التسجيل للشباب من عمر 16 إلى 35 عاماً. وتأخذ اللجنة عنوان "كلنا معنيون بالحدث التاريخي"، وتدعو الشباب من خلاله إلى المشاركة في هذه المناسبة الاستثنائية.وتحت عنوان"هل تفتح "تل أبيب" الباب أمام زيارة البابا أم تغلقه؟" كتب ميسال نصر في "الديار":في ، لا تمر الزيارات البابوية مرور الكرام. فهي ليست مجرد محطات روحية عابرة، بل رسائل مشفّرة تُقرأ على مستويات متعددة: لاهوتية، إنسانية، وسياسية. ففيما تتهيأ لاستقبال البابا ليو الرابع عشر ، في زيارة وصفت في دوائر الفاتيكان بأنها "دعوة إلى الرجاء وسط العاصفة"، تراقب العيون في "تل ابيب" وترصد ما بعد الزيارة، حيث تقرأ هذه الخطوة بكثير من الحذر، على وقع تساؤلات حول توقيتها ودلالاتها ومآلاتها.فمنذ أن أعلن الكرسي الرسولي عزم الحبر الأعظم زيارة لبنان، تتابع المؤشرات من داخل " " على أن المؤسسة الأمنية والديبلوماسية تتعامل مع الملف بجدية استثنائية، على ما يردد ديبلوماسي غربي في بيروت، اذ ان لبنان بالنسبة إلى "إسرائيل" ليس مجرد جار مضطرب، بل مساحة حساسة تقع على تماس مباشر مع حدودها الشمالية، وفيها يتقاطع النفوذ الديني والسياسي والعسكري بصورة لا شبيه لها في المنطقة. من هنا، فإن أي زيارة لشخصية رمزية كالبابا، لا يمكن أن تفهم بمعزل عن شبكة التوازنات التي ترسم المشهد اللبناني والإقليمي معاً.وتتابع المصادر، بان "تل ابيب" ترى في الزيارة المرتقبة أكثر من بادرة رعوية، فالفاتيكان، وإن كان يرفع راية الحياد الديني، إلا أنه لم يتخل يوماً عن أدواره الديبلوماسية الهادئة في نزاعات الشرق الأوسط، من فلسطين إلى العراق وسوريا، وصولاً إلى لبنان، حيث ترجمت مواقف الحاضرة البابوية إلى رسائل سياسية، ما يولد الخشية لدى بعض الأوساط من أن تتضمّن خطابات البابا المرتقبة في بيروت، إشارات مباشرة إلى مأساة الشعب الفلسطيني أو إلى ضرورة إنهاء الاحتلال، وهو ما تعتبره "إسرائيل" تدخّلاً غير مرغوب فيه في صلب ملفّها الأمني - السياسي. وتشير المصادر الى ان "تل ابيب" التي تحرص على عدم الظهور بمظهر المعارض علنا لزيارة الحبر الأعظم، الا إنها تدير خلف الكواليس نقاشاً جديا حول تداعيات الحدث، وصلت اصداؤه الى واشنطن، التي تردد انها اوصلت رسالة للبابا تنصحه بتأجيل الزيارة راهنا، خصوصا ان "تل ابيب" لم تتعهد حتى الساعة بتعليق طلعاتها الجوية وغاراتها فوق الاراضي خلال وجود قداسته في لبنان، رغم كل الاتصالات الديبلوماسية التي قادتها روما والفاتيكان وفرنسا وواشنطن. وتختم المصادر، أما على المستوى الأمني، فتتعامل "إسرائيل" مع الزيارة بوصفها "حدثا استثنائيا عالي الحساسية". فالمسافة بين بيروت والحدود الشمالية قصيرة ،بما يكفي لتجعل أي تحرك ديبلوماسي أو شعبي في العاصمة اللبنانية موضع رصد استخباري دقيق، حيث تفيد تسريبات إعلامية بأنّ أجهزة الأمن الإسرائيلية تدرس سيناريوهات محتملة لأي انعكاسٍ ميداني للزيارة، سواء في الجنوب اللبناني أو في الأراضي ، حيث قد تستغل فصائل مختلفة المناسبة لإطلاق رسائل رمزية ضد "إسرائيل".