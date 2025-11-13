الجيش الاسرائيلي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله جنوب لبنان

#عاجل 🔸جيش الدفاع أغار على مستودع أسلحة وبنية تحتية إرهابية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان



🔸أغار جيش الدفاع في وقت سابق وبتوجيه استخباري على مستودع أسلحة وبنية تحتية ارهابية تقع تحت الأرض والذين استخدمهما حزب الله الارهابي.



🔸لقد وضعت البنى التحتية الأرهابية…

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان الجيش هاجم وبتوجيه استخباري مستودع أسلحة وبنية تحتية إرهابية تحت الارض لحزب الله فيوقال في تغريدة عبر حسابه على موقع اكس: لقد وضعت البنى التحتية الأرهابية التي تم استهدافها بالقرب من السكان المدنيين بما يشكل دليلا اضافيا على استخدام السخيف دروعًا بشرية لأنشطة التنظيم داخل مرافق مدنية، وهو يواصل محاولاته لاعادة اعمار منشات إرهابية في انحاء حيث يعتبر وجود تلك البنى التحتية الأرهابية وأنشطة حزب الله فيها خرقًا للتفاهمات بين ولبنان.وأكد ان الجيش الاسرائيلي يواصل العمل على إزالة أي تهديد ولحماية .