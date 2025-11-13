الجيش الاسرائيلي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله جنوب لبنان

#عاجل 🔸جيش الدفاع أغار على مستودع أسلحة وبنية تحتية إرهابية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
🔸أغار جيش الدفاع في وقت سابق صباح اليوم وبتوجيه استخباري على مستودع أسلحة وبنية تحتية ارهابية تقع تحت الأرض والذين استخدمهما حزب الله الارهابي.
🔸لقد وضعت البنى التحتية الأرهابية… pic.twitter.com/TdTDV50Twd
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 13, 2025
