لبنان

الجيش الاسرائيلي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله جنوب لبنان

Lebanon 24
13-11-2025 | 00:42
أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي ان الجيش هاجم وبتوجيه استخباري مستودع أسلحة وبنية تحتية إرهابية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع اكس: لقد وضعت البنى التحتية الأرهابية التي تم استهدافها بالقرب من السكان المدنيين بما يشكل دليلا اضافيا على استخدام حزب الله السخيف سكان لبنان دروعًا بشرية لأنشطة التنظيم داخل مرافق مدنية، وهو يواصل محاولاته لاعادة اعمار منشات إرهابية في انحاء لبنان حيث يعتبر وجود تلك البنى التحتية الأرهابية وأنشطة حزب الله فيها خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. 
وأكد ان  الجيش الاسرائيلي يواصل العمل على إزالة أي تهديد ولحماية دولة إسرائيل.
 
 
