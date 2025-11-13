بعد طول انتظار أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد

Advertisement

من المتوقع ان يتأثر للمتوسط اليوم الخميس بمنخفض جوي ماطر مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا تؤدي إلى إنخفاض ملموس بدرجات الحرارة، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة ويستمر حتى نهاية الأسبوع.وبحسب صفحة Lebanese المتخصصة بالأحوال الجوية يبدأ اليوم تساقط أمطار متفرقة وغير شاملة على أن تشتد الأمطار تدريجيًا خلال ساعات الليل.صباح الجمعة، نشهد انفراجات جزئية في بعض المناطق، مع بقاء الفرصة مهيّأة لزخّات رعدية متفرق بدءًا من عصر ومساء الجمعة، على ان تعود الأمطار بقوّة وتصبح طوفانية على الساحل وفوق الجبال الغربية غزيرة في باقي المناطق مصحوبة بعواصف رعدية قوية وصواعق.أما الثلوج فتلامس قمم الجبال العالية (2200 متر وربما أقل).ذروة الفعالية الجوية تمتد من مساء الجمعة وحتى صباح السبت. تخف حدة الأمطار صباح السبت، لكنها تعود لتشتد ظهرًا وتستمر حتى .