Advertisement

لبنان

بعد طول انتظار أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد

Lebanon 24
13-11-2025 | 01:10
A-
A+
Doc-P-1441605-638986182434817555.webp
Doc-P-1441605-638986182434817555.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
من المتوقع ان يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط اليوم الخميس بمنخفض جوي ماطر مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا تؤدي إلى إنخفاض ملموس بدرجات الحرارة، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة ويستمر حتى نهاية الأسبوع.
Advertisement

وبحسب  صفحة Lebanese daily weather المتخصصة بالأحوال الجوية يبدأ اليوم تساقط أمطار متفرقة وغير شاملة على أن  تشتد الأمطار تدريجيًا خلال ساعات الليل.  

صباح الجمعة، نشهد انفراجات جزئية في بعض المناطق، مع بقاء الفرصة مهيّأة لزخّات رعدية متفرق بدءًا من عصر ومساء الجمعة، على ان تعود الأمطار بقوّة وتصبح طوفانية على الساحل وفوق الجبال الغربية غزيرة في باقي المناطق مصحوبة بعواصف رعدية قوية وصواعق.

أما الثلوج فتلامس قمم الجبال العالية (2200 متر وربما أقل).

ذروة الفعالية الجوية تمتد من مساء الجمعة وحتى صباح السبت. تخف حدة الأمطار صباح السبت، لكنها تعود لتشتد ظهرًا وتستمر حتى صباح الأحد.
 
مواضيع ذات صلة
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
lebanon 24
13/11/2025 13:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
lebanon 24
13/11/2025 13:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
lebanon 24
13/11/2025 13:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
lebanon 24
13/11/2025 13:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24

daily weather

الحوض الشرقي

صباح الأحد

الغربي

لبنان

جوي ✊

ويست

غزير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:01 | 2025-11-13
05:52 | 2025-11-13
05:42 | 2025-11-13
05:28 | 2025-11-13
05:13 | 2025-11-13
05:02 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24