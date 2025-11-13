سلامة من بيت بيروت: مكان للاستذكار والتفكر

Advertisement

زار غسان سلامة معرض " المرفأ " في مقر مرصد والمدينة -بيت بيروت في السوديكو يرافقه مستشاره المعمار جاد .وبعد جولة في ارجاء المعرض الذي تناول تداعيات اعادة إعمار المرفأ على مدينة بيروت علق وزير الثقافة قائلًا :" ان بيت بيروت يقوم بواجبه الذي انشىء من اجله وهو تسليط الضوء على المصائب التي حلت في المدينة لاسيما انفجار 2020 وأيضاّ على ما يمكن في ان يكون من دور لبيروت في اقتصاد المنطقة وفي نسيجها الاجتماعي ، انه معرض علمي متين لكنه في نفس الوقت بمتناول كل الناس وآمل ان ارى عددا كبيرا من طلاب المدارس وقد جاءوا الى هذا المكان لكي يتعلموا تاريخ عاصمتهم ولكي يفكروا ايضا في مستقبلها لاننا اليوم امام خيارات شتى تتعلق باعادة البناء وإعادة بناء بيروت."اضاف :"اهنىء بيت بيروت على هذه البادرة المفيدة والممتعة في الآن معًا، لان وظيفة بيت بيروت بالأساس هو ان يكون مقرًا لذاكرة المدينة ولكنه ايضا مختبرًا للتفكر في مستقبل المدينة ،اقول المدينة واعني المدينة ومرفأها ، لأنهما توأمان ، يعيش كل منهما بالتواصل والتفاعل مع الاخر. ، هذه طبعًا محطة للتفكر بما حصل لبيروت من مصائب بدءًا بالحرب الاهلية التي بدأت عام 75 وقتلت قلبها مرورا بانفجار مرفأها عام 2020 الذي قتل رئتها البحرية . وبالتالي من يريد ان يستذكر هذا هو المكان للاستذكار ،ومن يريد ان يفكر بما يجب ان تكون عليه العاصمة في المستقبل هذا ايضا مكان للتفكر ."ختم :"الشكر مجددًا للقيمين على بيت بيروت ولمن حضّر هذا المعرض المفيد والممتع والمثير للتذكر ."قبل خروجه من الغرفة التي وضع فيها مجسم اهراءات مرفأ بيروت دوّن الوزير سلامة بطلب من مبادرة "احكيلي " ما يلي : " الاهراءات تحدي فلسفي أيضًا فهي تقع بين واجب التذكر والحق بالنسيان والحرية لا تكون الا بهما معًا".يشار الى ان المعرض من تنسيق: هالة يونس، منى الحلاّق، وهادي مروه، وأُنجز بدعم من: للآثار– -المكتبة الشرقية – في بيروت وتم إنتاجه بفضل الناشطين والناشطات من مبادرة "احكيلي" التي تعمل منذ نيسان 2025 على إعادة فتح بيت بيروت.