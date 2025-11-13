24
لبنان
العميد المتقاعد جابر ينفي خبر اطلاق منصة Orient Groth
Lebanon 24
13-11-2025
|
02:38
A-
A+
ينتشر على بعض المواقع الالكترونية خبر مفاده ان "رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
وافق على المشروع الطموح للعميد المتقاعد هشام جابر لاطلاق منصة " Orient Groth" المالية لشعب
لبنان
وان الهدف هو رفع دخل المواطنين الى نحو 8 آلاف دولار شهريا".
فريق "فاكت شيك ليبانون" في وزارة الاعلام تواصل مع
رئيس مركز الشرق الأوسط
للدراسات والعلاقات
العامة العميد
المتقاعد جابر الذي أكد ان "هذه المواقع كاذبة ومزورة ، تستخدم اسمي للترويج الكاذب باستخدام منصة
الذكاء الاصطناعي
ونشرها عبر مواقع التواصل و نحن نحضّر لدعوى قضائية في هذا الصدد".
