العميد المتقاعد جابر ينفي خبر اطلاق منصة Orient Groth

ينتشر على بعض المواقع الالكترونية خبر مفاده ان "رئيس الجمهورية وافق على المشروع الطموح للعميد المتقاعد هشام جابر لاطلاق منصة " Orient Groth" المالية لشعب وان الهدف هو رفع دخل المواطنين الى نحو 8 آلاف دولار شهريا".فريق "فاكت شيك ليبانون" في وزارة الاعلام تواصل مع للدراسات والعلاقات المتقاعد جابر الذي أكد ان "هذه المواقع كاذبة ومزورة ، تستخدم اسمي للترويج الكاذب باستخدام منصة ونشرها عبر مواقع التواصل و نحن نحضّر لدعوى قضائية في هذا الصدد".