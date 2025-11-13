Advertisement

لبنان

العميد المتقاعد جابر ينفي خبر اطلاق منصة Orient Groth

Lebanon 24
13-11-2025 | 02:38
ينتشر على بعض المواقع الالكترونية خبر  مفاده ان "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وافق على المشروع الطموح للعميد المتقاعد هشام جابر لاطلاق منصة " Orient Groth" المالية لشعب لبنان وان الهدف هو رفع دخل المواطنين الى نحو 8 آلاف دولار شهريا".
فريق "فاكت شيك ليبانون" في وزارة الاعلام تواصل مع رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد المتقاعد جابر الذي أكد ان "هذه المواقع كاذبة ومزورة ، تستخدم اسمي للترويج الكاذب باستخدام منصة الذكاء الاصطناعي ونشرها عبر مواقع التواصل و نحن نحضّر لدعوى قضائية في هذا الصدد".
