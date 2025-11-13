Advertisement

لبنان

بيان من الجيش.. هذا ما ستشهده منطقة الحمرا في بيروت

Lebanon 24
13-11-2025 | 02:59
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 13 / 11 / 2025، بين الساعة 10.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في شارع اللبانالحمرا، بيروت".
