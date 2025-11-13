Advertisement

لبنان

في زيارة رسمية.. وزير الدفاع غادر إلى اليونان

Lebanon 24
13-11-2025 | 03:45
غادر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى إلى أثينا على رأس وفد، في زيارة رسمية إلى الجمهورية اليونانية تلبيةً لدعوة من نظيره اليوناني.
ومن المقرر أن يعقد اللواء منسى سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين في اليونان، تهدف إلى دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية وتعزيز التعاون الثنائي بين الجيشين في مجالات متعددة.
