لبنان

الحجار: الجيش يسيطر ميدانياً على كل شبر من الأراضي اللبنانية

Lebanon 24
13-11-2025 | 03:47
قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: "نواجه اليوم تحديا أساسيّا يتمثَّل في بسط سلطة الدولة على كامِل أراضيها، تطبيقا لأحكام الدستور، واحتراما لسيادة لبنان ووحدته الوطنيّة، وتعزيزا للثقة به في الداخل والخارج، ‎وفي هذا الإطار، يتولّى الجيش، وإلى جانبِه سائر الأجهزة الأمنيّة، فرض السيطرة الميدانية الكاملة على كل شبر من الأرض اللبنانيّة، ويشكل تحرير أرضنا المحتلة في الجنوب، ووقف الإعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة أولويّة وطنيّة لا مساومة عليها".
وفي الكلمة التي ألقاها ممثلاً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال مؤتمر "السلامة المرورية في لبنان"، بعنوان "نحو استراتيجية وطنية شاملة بشراكة متعددة القطاعات"، قال الحجار: رغم المخاض الذي يمرّ به وطننا العزيز، ورغم محدودية الإمكانات، تبقى السلامة المروريّة وسلامة المواطن اللبناني أولى الأولويّات، فكونوا الشركاء الفاعلين للدولة في سعيها، من خلال مراقبة الذات أوّلاً، وكونوا المثلَ الصالح في زمن نحن أحوج ما نكون فيه إلى الإصلاح، انطلاقا نحو أفق الانفتاح والازدهار، الذي سنبلغه سويّاً للعبور بوطنِنا إلى برِّ الأمان والاستقرار.
 
 
