لبنان

مع اقتراب موسم الشتاء.. اتحاد بلديات البترون يعمل على جرش الاسفلت عند المنعطفات الخطرة

Lebanon 24
13-11-2025 | 03:50
يقوم اتحاد بلديات البترون، مع اقتراب موسم الشتاء، بجرش الاسفلت في الاماكن الزلقة  والمنعطفات الخطرة على اوتوسترادات منطقة البترون و بعض الطرق الداخلية.
اتحاد بلديات البترون

منطقة البترون

