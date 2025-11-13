Advertisement

لبنان

جنبلاط في الباروك قريباً

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
13-11-2025 | 04:15
من المقرر ان يزور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، منطقة الباروك في الايام المقبلة حيث سيلتقي عدداً من المناصرين ومجموعة من المشايخ.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

خاص "لبنان 24"

