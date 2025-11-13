24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
لبنان
جنبلاط في الباروك قريباً
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-11-2025
|
04:15
من المقرر ان يزور رئيس
الحزب التقدمي الاشتراكي
السابق
وليد جنبلاط
، منطقة
الباروك
في الايام المقبلة حيث سيلتقي عدداً من المناصرين ومجموعة من المشايخ.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
