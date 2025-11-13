Advertisement

لبنان

ميشال عيسى غداً في بيروت.. وكلمة السر في جعبته

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
13-11-2025 | 04:30
مع وصول السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى غداً الى لبنان ستتبلور صورة الانتخابات النيابية وهو قد يحمل معه كلمة السر في هذا الاطار، اضافة الى حسم الامور انه هو من سيتولى ادارة كل الملفات في لبنان لا سيما ملف المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين لبنان واسرائيل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

