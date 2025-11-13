بسبب الأمطار.. انقلاب سيارة نتيجة حادث سير على طريق عام كفرحزير – الكورة (فيديو)

حادث سير على طريق كفرحزير الكورة بسبب الأمطار*
تسبّبت الأمطار الغزيرة التي تساقطت اليوم بانزلاق سيارة على طريق عام كفرحزير – الكورة، ما أدى إلى وقوع حادث سير واقتصرت الأضرار على الماديات دون تسجيل إصابات.
يُرجى من السائقين القيادة بحذر في ظل الظروف المناخية السيئة. pic.twitter.com/68J5dXpzw4
— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) November 13, 2025
