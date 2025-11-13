بسبب الأمطار.. انقلاب سيارة نتيجة حادث سير على طريق عام كفرحزير – الكورة (فيديو)

تسبّبت الأمطار الغزيرة التي تساقطت اليوم بانزلاق سيارة على طريق عام كفرحزير – ، ما أدى إلى وقوع حادث سير واقتصرت الأضرار على الماديات دون تسجيل أي إصابات.

ودعت الجهات المعنية السائقين على توخّي الحذر أثناء القيادة، لا سيّما في ظلّ الظروف المناخية السيئة التي تشهدها المنطقة، حرصًا على السلامة العامة وتفادي الحوادث الناتجة عن انزلاق السيارات بفعل تساقط الأمطار.

حادث سير على طريق كفرحزير الكورة بسبب الأمطار*



