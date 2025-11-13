الحجار من مؤتمر السلامة العامة: بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي أولوية وطنية

Advertisement

نظمت "المؤسسة الوطنية للتأمين الالزامي" مؤتمرًا عن "السلامة العامة في : نحو استراتيجية وطنية شاملة بشراكة متعددة القطاعات" في فندق "متروبوليتان" -سن الفيل برعاية رئيس الجمهورية ممثلا بوزير الداخلية والبلديات احمد .بداية، النشيد الوطني ثم فيلم وثائقي عن حوادث السير، فدقيقة صمت بطلب من رئيس "المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي" عبدو الخوري واضاءة الشموع الموضوعة على الطاولات عن أنفس ضحايا حوادث السير.ثم كانت كلمة احمد الحجار الذي قال:" "نواجه اليوم تحديا أساسيّا يتمثَّل في بسط سلطة كامِل أراضيها، تطبيقا لأحكام ، واحتراما لسيادة لبنان ووحدته الوطنيّة، وتعزيزا للثقة به في الداخل والخارج. وفي هذا الإطار، يتولّى وإلى جانبِه سائر الأجهزة الأمنيّة، فرض السيطرة الميدانية الكاملة على كل شبر من الأرض اللبنانيّة. ويشكل تحرير أرضنا المحتلة في الجنوب، ووقف الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة أولويّة وطنيّة لا مساومة عليها".ختم : "رغم المخاض الذي يمرّ به وطننا العزيز، ورغم محدودية الإمكانات، تبقى السلامة المروريّة وسلامة المواطن اللبناني أولى الأولويّات، فكونوا الشركاء الفاعلين للدولة في سعيها، من خلال مراقبة الذات أوّلاً، وكونوا المثل الصالح في زمن نحن أحوج ما نكون فيه إلى الإصلاح، انطلاقا نحو أفق الانفتاح والازدهار، الذي سنبلغه سويّاً للعبور بوطنِنا إلى برِّ الأمان والاستقرار". (الوكالة الوطنية)