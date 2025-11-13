Advertisement

لبنان

اتحاد الأفران والمخابز يعلن تأجيل مؤتمره الصحافي حول إجازات العمل للعمال السوريين

Lebanon 24
13-11-2025 | 06:01
A-
A+
Doc-P-1441740-638986358197709855.jpeg
Doc-P-1441740-638986358197709855.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان، في بيان تأجيل المؤتمر الصحافي الذي كان مقررا عقده يوم غد الجمعة في 14 تشرين الثاني الحالي، والذي كان سيتناول فيه رئيس الاتحاد النقيب ناصر مهدي سرور ملف إجازات العمل للعمال السوريين وموضوع الضمان الاجتماعي.
Advertisement

ولفت البيان الى "ان هذا التأجيل بسبب تطورات حصلت في القطاع، ونتيجة عوامل متعددة تعيق في الوقت الراهن تطبيق القرار المتعلق بإجازات العمل، ما يستدعي مزيدا من التشاور والتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية".

وأوضح البيان الى ان الاتحاد سيعلن عن موعد جديد للمؤتمر لاحقا، على أن يُعقد في إطار جمعية عمومية يدعو إليها الاتحاد لاتخاذ الموقف النهائي من القرار بما يضمن استقرار قطاع المخابز والأفران واستمرارية تأمين الرغيف للمواطنين".
 
مواضيع ذات صلة
اتحاد الأفران يبحث تنظيم العمالة مع وزيري العمل والاقتصاد
lebanon 24
13/11/2025 17:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد الصحافيين في ذكرى الشهداء: "الحق لا يموت ما دام وراءه مطالب"
lebanon 24
13/11/2025 17:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لينا الطبال خلال مؤتمر صحافي: طرابلس كانت وستبقى قلب العروبة النابض
lebanon 24
13/11/2025 17:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر صحافي لترامب ونتنياهو في البيت الأبيض بعد قليل
lebanon 24
13/11/2025 17:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24

اتحاد الأفران والمخابز

اتحاد نقابات الأفران

اتحاد الأفران

تأجيل المؤتمر

رئيس الاتحاد

الصحاف

لبنان

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-11-13
10:46 | 2025-11-13
10:27 | 2025-11-13
10:18 | 2025-11-13
10:13 | 2025-11-13
10:07 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24