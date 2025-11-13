22
اتحاد الأفران والمخابز يعلن تأجيل مؤتمره الصحافي حول إجازات العمل للعمال السوريين
Lebanon 24
13-11-2025
|
06:01
أعلن
اتحاد نقابات الأفران
والمخابز في
لبنان
، في بيان
تأجيل المؤتمر
الصحافي الذي كان مقررا عقده يوم غد الجمعة في 14 تشرين الثاني الحالي، والذي كان سيتناول فيه
رئيس الاتحاد
النقيب ناصر مهدي سرور ملف إجازات العمل للعمال السوريين وموضوع الضمان الاجتماعي.
ولفت البيان الى "ان هذا التأجيل بسبب تطورات حصلت في القطاع، ونتيجة عوامل متعددة تعيق في الوقت الراهن تطبيق القرار المتعلق بإجازات العمل، ما يستدعي مزيدا من التشاور والتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية".
وأوضح البيان الى ان الاتحاد سيعلن عن موعد جديد للمؤتمر لاحقا، على أن يُعقد في إطار جمعية عمومية يدعو إليها الاتحاد لاتخاذ الموقف النهائي من القرار بما يضمن استقرار قطاع المخابز والأفران واستمرارية تأمين الرغيف للمواطنين".
