منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها

بحث في موضوع المخصصات المالية التي يجري تحضيرها لمساعدة القوى العسكرية مع ميشال منسى، وذلك في اجتماع عمل خصص لهذه الغاية في ، في حضور مدير المالية العام وفريق من المختصين في وزارة المالية والدفاع.وقد ناقش المجتمعون سبل وآليات المساعدات وتركزت في أبرزها، تقديم مساعدات مالية لعائلات العسكريين حيث تم الاتفاق على اعداد مشروع قانون في هذا الشأن، ومسألة دمج جميع الزيادات في اساس الراتب، حيث أبلغ الوزير جابر الوزير منسى أن البحث في هذه المسألة تجري دراسته من ضمن المعالجة التي تعدها وزارة المالية لجميع العاملين في القطاع العام".وفي موضوع اعادة النظر بالتعويضات العائلية فقد تبلغ الوزير منسى ان وزارة المالية اعدت مشروع مرسوم برفعها بنسبة ٢٠ ضعفاً؜ وتم احالته الى ، كما وتدرس وزارة المالية امكانية رفع المساعدة المدرسية ١٠٠ في المئة؜ لأبناء العسكريين المتقاعدين أسوة بالعسكريين في الخدمة الفعلية.واتفق على تشكيل لجان مشتركة بين وزارتي المالية والدفاع لدراسة واعداد مشاريع قوانين تتعلق بالاعتمادات المطلوبة المرتبطة بمساعدات السكن لعائلات الشهداء، وسداد المبالغ المتوجبة عن اشغال العقارات المستخدمة من قبل ( استملاكات ووضع اليد) من العام ٢٠١٢ ولتاريخه.