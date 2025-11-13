Advertisement

لبنان

منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
13-11-2025 | 06:28
A-
A+

Doc-P-1441752-638986376621372608.jpg
Doc-P-1441752-638986376621372608.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بحث وزير المالية ياسين جابر في موضوع المخصصات المالية التي يجري تحضيرها لمساعدة القوى العسكرية مع وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، وذلك في اجتماع عمل خصص لهذه الغاية في وزارة المالية، في حضور مدير المالية العام جورج معراوي وفريق من المختصين في وزارة المالية والدفاع.
Advertisement
وقد ناقش المجتمعون سبل وآليات المساعدات وتركزت في أبرزها، تقديم مساعدات مالية لعائلات العسكريين الشهداء حيث تم الاتفاق على اعداد مشروع قانون في هذا الشأن، ومسألة دمج جميع الزيادات في اساس الراتب، حيث أبلغ الوزير جابر الوزير منسى أن البحث في هذه المسألة تجري دراسته من ضمن المعالجة التي تعدها وزارة المالية لجميع العاملين في القطاع العام".
وفي موضوع اعادة النظر بالتعويضات العائلية فقد تبلغ الوزير منسى ان وزارة المالية اعدت مشروع مرسوم برفعها بنسبة ٢٠ ضعفاً؜ وتم احالته الى مجلس الخدمة المدنية، كما وتدرس وزارة المالية امكانية رفع المساعدة المدرسية ١٠٠ في المئة؜ لأبناء العسكريين المتقاعدين أسوة بالعسكريين في الخدمة الفعلية. 
واتفق على تشكيل لجان مشتركة بين وزارتي المالية والدفاع لدراسة واعداد مشاريع قوانين تتعلق بالاعتمادات المطلوبة المرتبطة بمساعدات السكن لعائلات الشهداء، وسداد المبالغ المتوجبة عن اشغال العقارات المستخدمة من قبل الجيش اللبناني ( استملاكات ووضع اليد) من العام ٢٠١٢ ولتاريخه.
مواضيع ذات صلة
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
lebanon 24
13/11/2025 17:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
lebanon 24
13/11/2025 17:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميم مهم من وزارة المالية.. هذه تفاصيله
lebanon 24
13/11/2025 17:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: قدمنا مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا وضغطنا من أجل منحهم صواريخ بعيدة المدى
lebanon 24
13/11/2025 17:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

مجلس الخدمة المدنية

وزير الدفاع الوطني

الجيش اللبناني

وزارة المالية

وزير المالية

جورج معراوي

مجلس الخدمة

وزير الدفاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-11-13
10:46 | 2025-11-13
10:27 | 2025-11-13
10:18 | 2025-11-13
10:13 | 2025-11-13
10:07 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24