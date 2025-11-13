إيهاب حمادة: المقاومة ثابتة ولن تُهزم رغم الضغوط الداخلية والخارجية

Advertisement

أحيا " " مناسبة يوم الشهيد باحتفال تكريمي لشهداء الإسلامية في القطاع الأول بمنطقة ، بحضورعضو كتلة"الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب .وتخلل الاحتفال كلمة للنائب إيهاب حمادة، رأى فيها أن "بعض اللبنانيين بمواقفهم يوفرون غطاء للإسرائيلي، مما يستجلبه إلى هذا النموذج من الاعتداء، متوجهاً إليهم بالقول، التفتوا إلى مستقبل البلد ولبنان، وإذا كنتم تعتبرون أنكم تستطيعون أن تلغوا هذه الطائفة والبيئة، فإنكم واهمون، فارجعوا إلى تاريخنا وثقافتنا وحسيننا، سوف تجدوننا حاضرين ثابتين لا نهزم ولا ننكسر، وأننا نولد كل لحظة، ونفوسنا عظيمة لا تحملها أجسادنا".وأكد "أننا حاضرون وثابتون في المواجهة، وأن هذه المقاومة حاضرة وثابتة، وهذه المقاومة من موقع ارتباطها بالله تعالى وانتمائها إلى الحق، ومن موقع قوتها وقدرتها بكل المعاني، حاضرة وستدافع إذا فرضت عليها الحرب، ولن تكون إلاّ في الميدان، وستنتصر بإذن الله، وهذا وعد الله تبارك وتعالى".وختم النائب حمادة مشدداً على "أننا لن نمكّن مشروع الصهيوأميركي من أن يأخذ منا بالسياسة والضغط الداخلي ما لم يأخذه بالحرب حيث ارتقى لنا آلاف ، وسفكت دماؤنا في كل مكان، وبقينا ثابتين وحاضرين لنحقق النصر". (الوكالة الوطنية)