لبنان
المفوضية البرازيلية في بيروت تحتفل بالذكرى الثمانين لتأسيسها
Lebanon 24
13-11-2025
|
06:49
تحتفل المفوضية البرازيلية في
بيروت
اليوم بالذكرى الثمانين لتأسيسها عام 1945، معربة عن فخرها "باستضافة أكبر جالية لبنانية في الخارج، التي يزيد عدد أفرادها على سبعة ملايين شخص، والذين ساهموا بشكل بارز في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبرازيل".
وأشار بيان صادر عن السفارة البرازيلية في بيروت إلى أن" العلاقات بين
البرازيل
ولبنان بنيت على مدار العقود على شراكة متينة تشمل الديبلوماسية والتجارة والثقافة والتعاون الإنساني"، مؤكدًا أن
لبنان
" يُجسّد صدى الديبلوماسية البرازيلية في نسيج المجتمع البرازيلي بطريقة فريدة، من خلال حوار يربط بين المجتمعات ويتجاوز المجال العام".
واملت السفارة في بيانها"أن يواصل هذا المسار ازدهاره في سياق يسوده السلام والاستقرار".
