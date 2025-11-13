المفوضية البرازيلية في بيروت تحتفل بالذكرى الثمانين لتأسيسها

Advertisement

تحتفل المفوضية البرازيلية في اليوم بالذكرى الثمانين لتأسيسها عام 1945، معربة عن فخرها "باستضافة أكبر جالية لبنانية في الخارج، التي يزيد عدد أفرادها على سبعة ملايين شخص، والذين ساهموا بشكل بارز في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبرازيل".وأشار بيان صادر عن السفارة البرازيلية في بيروت إلى أن" العلاقات بين ولبنان بنيت على مدار العقود على شراكة متينة تشمل الديبلوماسية والتجارة والثقافة والتعاون الإنساني"، مؤكدًا أن " يُجسّد صدى الديبلوماسية البرازيلية في نسيج المجتمع البرازيلي بطريقة فريدة، من خلال حوار يربط بين المجتمعات ويتجاوز المجال العام".واملت السفارة في بيانها"أن يواصل هذا المسار ازدهاره في سياق يسوده السلام والاستقرار".