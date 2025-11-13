زيارة رسمية لوزير الدفاع إلى اليونان لتعميق العلاقات الدفاعية

Advertisement

يلتقي اللواء ميشال منسى في نظيره اليوناني نيكولاوس جورجيوس ديندياس، في إطار زيارته الرسمية إلى الجمهورية .ويبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري بين واليونان، ودعم في مختلف المجالات، لا سيّما في مجال المساعدات اللوجستية التي تسهم في تعزيز قدراته العملانية. (الوكالة الوطنية)