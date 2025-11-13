Advertisement

لبنان

زيارة رسمية لوزير الدفاع إلى اليونان لتعميق العلاقات الدفاعية

Lebanon 24
13-11-2025 | 06:58
Doc-P-1441763-638986392303555590.png
Doc-P-1441763-638986392303555590.png photos 0
يلتقي وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في أثينا نظيره اليوناني نيكولاوس جورجيوس ديندياس، في إطار زيارته الرسمية إلى الجمهورية اليونانية.
ويبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري بين لبنان واليونان، ودعم الجيش اللبناني في مختلف المجالات، لا سيّما في مجال المساعدات اللوجستية التي تسهم في تعزيز قدراته العملانية. (الوكالة الوطنية)
