22
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أبي رميا يشارك في افتتاح المؤتمر الوطني للرياضة برعاية الرئيس عون
Lebanon 24
13-11-2025
|
07:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
شارك رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي
رميا
في افتتاح المؤتمر الوطني الذي تنظّمه وزارة الشباب والرياضة بعنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في
لبنان
"، برعاية وحضور رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
في
بيروت
.
Advertisement
يأتي هذا المؤتمر بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSS)، وبمشاركة برنامج الرياضة من أجل التنمية والسلام التابع لـ صندوق قطر للتنمية (QFFD)، بهدف وضع رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع الرياضي وتعزيز دوره الوطني والاجتماعي والاقتصادي.
وأكد النائب أبي رميا أنّ "إطلاق استراتيجية وطنية للرياضة خطوة أساسية، لكنّ نجاحها يتطلّب أن تكون الموازنة المخصصة لوزارة الشباب والرياضة على مستوى الطموحات، وأن توفّر الدولة التمويل الكافي لتحويل هذه الخطط إلى مشاريع فعلية على الأرض".
وشدّد على" ضرورة أن تتغيّر ذهنية القرار السياسي في لبنان، بحيث يُعاد الاعتبار للرياضة كـ قطاع أساسي في بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية وتحريك العجلة الاقتصادية، وليس كقطاع ثانوي أو هامشي".
وحيّا ابي رميا حيوية ونشاط
الوزيرة
نورا بيراقدريان والجهود التي بذلتها لإنجاح هذا المؤتمر.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون يفتتح المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
Lebanon 24
الرئيس عون يفتتح المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
13/11/2025 17:52:39
13/11/2025 17:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عون شارك في مؤتمر "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
Lebanon 24
عون شارك في مؤتمر "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
13/11/2025 17:52:39
13/11/2025 17:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يشارك في افتتاح اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن في العُلا
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يشارك في افتتاح اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن في العُلا
13/11/2025 17:52:39
13/11/2025 17:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما بحثه أبي رميا مع وزيرة الرياضة ومجلس الإنماء والإعمار
Lebanon 24
هذا ما بحثه أبي رميا مع وزيرة الرياضة ومجلس الإنماء والإعمار
13/11/2025 17:52:39
13/11/2025 17:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
العماد جوزاف عون
الرئيس عون
جوزاف عون
الجمهوري
رئيس عون
جمهورية
الوزيرة
الرياض
تابع
قد يعجبك أيضاً
"الصورة القاتمة".. معركة جزين الانتخابية لا تشبه أي معركة
Lebanon 24
"الصورة القاتمة".. معركة جزين الانتخابية لا تشبه أي معركة
10:00 | 2025-11-13
13/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رجي بحث مع لوجاندر التصعيد الإسرائيلي ودعم فرنسا للجيش
Lebanon 24
رجي بحث مع لوجاندر التصعيد الإسرائيلي ودعم فرنسا للجيش
10:49 | 2025-11-13
13/11/2025 10:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: غياب المحاسبة يفاقم مأساة الحوادث على الطرق
Lebanon 24
الرئيس عون: غياب المحاسبة يفاقم مأساة الحوادث على الطرق
10:46 | 2025-11-13
13/11/2025 10:46:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين شحادة ورئيس بلدية عبية
Lebanon 24
لقاء بين شحادة ورئيس بلدية عبية
10:27 | 2025-11-13
13/11/2025 10:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في جبل لبنان.. مداهمات نوعية لقوى الأمن
Lebanon 24
في جبل لبنان.. مداهمات نوعية لقوى الأمن
10:18 | 2025-11-13
13/11/2025 10:18:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"التعويضات العائلية الجديدة".. هل تحدّد تاريخ دفعها؟
Lebanon 24
"التعويضات العائلية الجديدة".. هل تحدّد تاريخ دفعها؟
15:54 | 2025-11-12
12/11/2025 03:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
12:52 | 2025-11-12
12/11/2025 12:52:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
13:00 | 2025-11-12
12/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن "الهزة الأرضية".. خبيرٌ يتحدث
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن "الهزة الأرضية".. خبيرٌ يتحدث
13:43 | 2025-11-12
12/11/2025 01:43:17
Lebanon 24
Lebanon 24
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
06:28 | 2025-11-13
13/11/2025 06:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:00 | 2025-11-13
"الصورة القاتمة".. معركة جزين الانتخابية لا تشبه أي معركة
10:49 | 2025-11-13
رجي بحث مع لوجاندر التصعيد الإسرائيلي ودعم فرنسا للجيش
10:46 | 2025-11-13
الرئيس عون: غياب المحاسبة يفاقم مأساة الحوادث على الطرق
10:27 | 2025-11-13
لقاء بين شحادة ورئيس بلدية عبية
10:18 | 2025-11-13
في جبل لبنان.. مداهمات نوعية لقوى الأمن
10:13 | 2025-11-13
مرقص: مثابرة الأجهزة اللبنانية دليل على كفاءتها في مكافحة الإرهاب
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
13/11/2025 17:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
13/11/2025 17:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
13/11/2025 17:52:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24