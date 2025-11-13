أبي رميا يشارك في افتتاح المؤتمر الوطني للرياضة برعاية الرئيس عون

Advertisement

شارك رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي في افتتاح المؤتمر الوطني الذي تنظّمه وزارة الشباب والرياضة بعنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في "، برعاية وحضور رئيس الجمهورية في .يأتي هذا المؤتمر بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSS)، وبمشاركة برنامج الرياضة من أجل التنمية والسلام التابع لـ صندوق قطر للتنمية (QFFD)، بهدف وضع رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع الرياضي وتعزيز دوره الوطني والاجتماعي والاقتصادي.وأكد النائب أبي رميا أنّ "إطلاق استراتيجية وطنية للرياضة خطوة أساسية، لكنّ نجاحها يتطلّب أن تكون الموازنة المخصصة لوزارة الشباب والرياضة على مستوى الطموحات، وأن توفّر الدولة التمويل الكافي لتحويل هذه الخطط إلى مشاريع فعلية على الأرض".وشدّد على" ضرورة أن تتغيّر ذهنية القرار السياسي في لبنان، بحيث يُعاد الاعتبار للرياضة كـ قطاع أساسي في بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية وتحريك العجلة الاقتصادية، وليس كقطاع ثانوي أو هامشي".وحيّا ابي رميا حيوية ونشاط نورا بيراقدريان والجهود التي بذلتها لإنجاح هذا المؤتمر.