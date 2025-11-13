Advertisement

لبنان

أبي رميا يشارك في افتتاح المؤتمر الوطني للرياضة برعاية الرئيس عون

Lebanon 24
13-11-2025 | 07:04
A-
A+
Doc-P-1441767-638986395174787357.png
Doc-P-1441767-638986395174787357.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شارك رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا في افتتاح المؤتمر الوطني الذي تنظّمه وزارة الشباب والرياضة بعنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"، برعاية وحضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بيروت.
Advertisement

يأتي هذا المؤتمر بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSS)، وبمشاركة برنامج الرياضة من أجل التنمية والسلام التابع لـ صندوق قطر للتنمية (QFFD)، بهدف وضع رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع الرياضي وتعزيز دوره الوطني والاجتماعي والاقتصادي.

وأكد النائب أبي رميا أنّ "إطلاق استراتيجية وطنية للرياضة خطوة أساسية، لكنّ نجاحها يتطلّب أن تكون الموازنة المخصصة لوزارة الشباب والرياضة على مستوى الطموحات، وأن توفّر الدولة التمويل الكافي لتحويل هذه الخطط إلى مشاريع فعلية على الأرض".

وشدّد على" ضرورة أن تتغيّر ذهنية القرار السياسي في لبنان، بحيث يُعاد الاعتبار للرياضة كـ قطاع أساسي في بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية وتحريك العجلة الاقتصادية، وليس كقطاع ثانوي أو هامشي".

وحيّا ابي رميا حيوية ونشاط الوزيرة نورا بيراقدريان والجهود التي بذلتها لإنجاح هذا المؤتمر.
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون يفتتح المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
lebanon 24
13/11/2025 17:52:39 Lebanon 24 Lebanon 24
عون شارك في مؤتمر "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
lebanon 24
13/11/2025 17:52:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يشارك في افتتاح اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن في العُلا
lebanon 24
13/11/2025 17:52:39 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما بحثه أبي رميا مع وزيرة الرياضة ومجلس الإنماء والإعمار
lebanon 24
13/11/2025 17:52:39 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

الرئيس عون

جوزاف عون

الجمهوري

رئيس عون

جمهورية

الوزيرة

الرياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-11-13
10:49 | 2025-11-13
10:46 | 2025-11-13
10:27 | 2025-11-13
10:18 | 2025-11-13
10:13 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24