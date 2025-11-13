Advertisement

لبنان

مطارنة الروم الكاثوليك يدعون للحوار الوطني والسلام والاستحقاقات الدستورية

Lebanon 24
13-11-2025 | 07:33
A-
A+

Doc-P-1441778-638986413703322247.png
Doc-P-1441778-638986413703322247.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترأّس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي الاجتماع الشهري لمطارنة لبنان والرؤساء العامّين والرئيسات العامّات.
Advertisement

تداول المجتمعون في الشؤون الكنسيّة والاجتماعيّة في ظلّ الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة العصيبة التي تمرّ بها البلاد، وفي ختام الاجتماع، أصدروا بيانًا ختاميًّا تضمّن النقاط الآتية:
"أولًا: جدّد المجتمعون ترحيبهم بزيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان، معبّرين عن أملهم في أن تحمل هذه الزيارة السلام والاستقرار للبنان والمنطقة. وأكّدوا أن هذه الزيارة تشكّل محطّة تأمّل وصلاة وفعل محبّة، لعلّ الله يستجيب لصلواتهم ويُلهم المسؤولين عمل الخير لما فيه مصلحة لبنان والمنطقة، وينعم على الجميع بسلام مستحقّ بعد معاناة مستمرّة منذ عقود.
ثانيًا: أعرب السادة المطارنة عن بالغ القلق والأسف إزاء التطوّرات والسجالات الداخليّة التي تُمعن في الشرذمة الراهنة وتُنذر بالأسوأ. ودعوا الجميع إلى الاحتكام للعقل والحكمة وتغليب المصلحة الوطنيّة العليا على المصالح الخاصّة، وضرورة تغليب صوت المنطق والمسؤوليّة في هذه المرحلة الحرجة.
ثالثًا: أكّد المجتمعون التزامهم الثابت بدعم الشرعيّة والمؤسّسة العسكريّة التي تبذل جهودًا مضنية في سبيل إحلال الهدوء والسلام. كما شدّدوا على تمسّكهم بلبنان "الرسالة" ووجّهوا دعوة صريحة لإطلاق حوار وطني شامل وغير مشروط تشارك فيه مكوّنات البلد وتياراته السياسيّة كافة.
رابعًا: شدّد المجتمعون على ضرورة إجراء الاستحقاقات النيابيّة في مواعيدها الدستوريّة دون تأخير، مع الأخذ في الاعتبار علاقة المغتربين بالمقيمين ودورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني. كما حذّروا من تعديل القوانين ظرفيًّا، داعين إلى الثبات على المبادئ الدستوريّة.
خامسًا: سجّل المجتمعون ببالغ الأسى استمرار سقوط شهداء جرّاء الاعتداءات على أراضي الجنوب والبقاع من قبل العدو الإسرائيلي، وإصراره على الإمعان في انتهاك الاتفاقيّات الموقّعة وشرعة حقوق الإنسان.
سادسًا: أطلع صاحب الغبطة المجتمعين على نتائج زيارة دولة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام إلى البطريركيّة، وشكر تجاوبه المطلق مع مطالب أبناء الطائفة المحقّة. وثمّن المجتمعون الجهود التي يبذلها الرئيس سلام في سبيل نهوض الوطن وإخراجه من دوامة الفساد عبر تنفيذ الإصلاحات الضروريّة لإعادة الانتظام السياسيّ والاقتصادي.
سابعًا: أكّد المجتمعون من جديد أنّ التحقيق في انفجار المرفأ ليس قضيّة أشخاص بل قضيّة وطن، قضيّة مئات الشهداء والمرضى ودموع الأمّهات. من هنا، فإنّ عرقلة السير في التحقيق يصيب كلّ القضاء وكرامة العدالة في الصميم. ودعوا جميع المسؤولين لتسهيل عمل القضاء وتوفير الشروط الضروريّة من أجل كشف الحقيقة".
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء العراقي: أوفينا بواحد من أبرز التزاماتنا ضمن المواقيت الدستورية والاستحقاقات الواجبة
lebanon 24
13/11/2025 17:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24
جرادي يدعو إلى تحويل البرلمان إلى "خلية نحل" للحوار الوطني
lebanon 24
13/11/2025 17:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رستم زار بخاري: لضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها
lebanon 24
13/11/2025 17:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"الاعتدال الوطني": لضرورة القيام بكل ما يلزم لضمان إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية
lebanon 24
13/11/2025 17:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

إسرائيل

الشهداء

الدستور

البقاع

المطار

القضاء

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-11-13
10:49 | 2025-11-13
10:46 | 2025-11-13
10:27 | 2025-11-13
10:18 | 2025-11-13
10:13 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24