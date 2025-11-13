Advertisement

لبنان

الاوضاع العامة بين مخزومي وجابر

13-11-2025 | 07:40
كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة"اكس" انه "زار وزير المال ياسين جابر، وبحثا في الأوضاع العامة والمستجدات بعد جلسة لجنة المال المخصّصة لفذلكة موازنة 2026".
اضاف:"تركّز النقاش على الموازنة والتحديات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى ملف أموال المودعين وسبل تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. كما ناقشنا آليات جذب الاستثمارات عبر تحسين بيئة الأعمال وتطوير التشريعات وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
 
