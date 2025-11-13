عون شارك في مؤتمر "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

Advertisement

شارك الرئيس في حفل افتتاح تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في "، الذي نظمته والرياضة في .وهنأ رئيس الجمهورية وزارة الشباب والرياضة والقيّمين على تنظيم هذا المؤتمر الذي يُعد خطوة اساسية في تطوير وصياغة رؤية موحدة للقطاع الرياضي في لبنان.