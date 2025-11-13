Advertisement

لبنان

عون شارك في مؤتمر "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

Lebanon 24
13-11-2025 | 07:33
A-
A+
Doc-P-1441781-638986419681342463.png
Doc-P-1441781-638986419681342463.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شارك الرئيس جوزاف عون في حفل افتتاح المؤتمر الوطني تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة في بيروت.
Advertisement

 وهنأ رئيس الجمهورية وزارة الشباب والرياضة والقيّمين على تنظيم هذا المؤتمر الذي يُعد خطوة اساسية في تطوير وصياغة رؤية موحدة  للقطاع الرياضي في لبنان.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون يفتتح المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
lebanon 24
13/11/2025 17:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا يشارك في افتتاح المؤتمر الوطني للرياضة برعاية الرئيس عون
lebanon 24
13/11/2025 17:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الرياضة نورا بيرقداريان في المؤتمر الوطني الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة: حوكمة الرياضة لم تعد ترفا اداريا بل ضرورة وطنية تضمن الشفافي والكفاءة في ادارة المنظومة الرياضية
lebanon 24
13/11/2025 17:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إتصالات بين عون و"حزب الله".. و"الثنائي" يربط "حصرية السلاح" باستراتيجية أمن وطني
lebanon 24
13/11/2025 17:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24

المؤتمر الوطني

وزارة الشباب

مؤتمر الوطني

جوزاف عون

الجمهوري

جمهورية

الرياض

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-11-13
10:49 | 2025-11-13
10:46 | 2025-11-13
10:27 | 2025-11-13
10:18 | 2025-11-13
10:13 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24