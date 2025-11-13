22
لبنان
الأمن العام يشارك في مناورة دولية لمواجهة الهجمات الكيميائية والإشعاعية
Lebanon 24
13-11-2025
|
07:45
صدر عن
مكتب شؤون الإعلام
البيان التالي:
شاركت
المديرية العامة للأمن العام
في مناورة سيناريو التصدي لأعمال إرهابية تنضوي على إستخدام
المواد الكيميائية
والإشعاعية CBRN من تنظيم الإتحاد
الأوروبي
ومركز
الأمم المتحدة
الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة إلى جانب
الجيش اللبناني
والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للدفاع المدني.
