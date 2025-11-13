Advertisement

لبنان

بالصور.. أدوية مهرّبة داخل منزل

Lebanon 24
13-11-2025 | 08:10
Doc-P-1441790-638986436888339062.jpeg
Doc-P-1441790-638986436888339062.jpeg photos 0
داهمت قوة من ضابطة صيدا - شعبة المكافحة البرية منزلا في بلدة بيصور قضاء جزين حيث عُثر بداخله على كمية كبيرة من الأدوية المهربة.
وتم ضبط البضاعة وإقتيدت مع صاحبها الى مركز الشعبة بغية إجراء المقتضى القانوني. (lbc)
