بالصور.. أدوية مهرّبة داخل منزل

Advertisement

داهمت قوة من ضابطة - شعبة المكافحة البرية منزلا في بلدة حيث عُثر بداخله على كمية كبيرة من الأدوية المهربة.وتم ضبط البضاعة وإقتيدت مع صاحبها الى مركز الشعبة بغية إجراء المقتضى القانوني. (lbc)