جعجع: المكاسب السياسية أهم من العسكرية لتحقيق الاستقرار

أكد رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع أن "الحكومة لم تُظهر "أي مثابرة ولا أي تصميم على نزع سلاح ".كلام جعجع جاء خلال مقابلة مع صحيفة"ذا ناشيونال" تناولت سلاح حزب الله، والعلاقات مع ، ودول الخليج، والولايات المتحدة، واتفاق هدنة محتمل مع .وانتقد جعجع غياب الإرادة السياسية في ملف السلاح، مؤكّدًا أنّ "مستقبل القريب يجب ألّا يكون محصورًا بين خيارَي الحرب الأهلية أو حرب إسرائيلية جديدة على البلاد". وحذّر من أنّ "يتخلّف لبنان عن ركب منطقةٍ تتغيّر بسرعة بسبب حالة الجمود السائدة فيه".تابع:" وفي خطوة كسرت محرّمًا استمر لعقود، كلّفت الحكومة اللبنانية في آب أغسطس الماضي الجيش رسميًا بجمع الأسلحة كلها تحت سلطة الدولة، وبالتالي نزع سلاح حزب الله،وهو أمر يرفضه الحزب بشدّة. لكنّ مراقبين، ومن بينهم الأميركية، يعتبرون أنّ التنفيذ لم يتم بالسرعة المطلوبة، فيما تصعّد إسرائيل هجماتها على لبنان بشكل متزايد".وقال:" لا يوجد تصميم، ولا وضوح، ولا مثابرة، ولو أنه يصدر من وقت لآخر بعض التصريحات، والجميع يعلم أنّها مجرد تصريحات فارغة".ورأى أن "معظم أعضاء الحكومة غير جديين في مسألة سلاح حزب الله ويفتقرون إلى الإرادة السياسية، مستثنيًا وزراء القوات الأربعة – وبينهم ، وعدد محدود من الوزراء الآخرين. إنهم لا يريدون اتخاذ قرارات كبيرة وواضحة، رغم أنّ الحكومة اتخذت قرارات مهمة في 5 و7 آب، لكنها لم تطبّق أيًا منها ولم تنفّذها".وبعدما قارن جعجع بين الوضع الحالي وبين الأجواء السياسية في كانون الثاني الماضي، عند انتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة ، قال: "إنّ تلك المرحلة كانت تتّسم بـ"الإرادة السياسية والإعلان السياسي والتصميم السياسي" ، مشيرًا إلى" الرفض الفوري من مسؤولي حزب الله لتلك الخطوة"، في تلك اللحظة كان يجب أن تكون الحكومة واضحة وحازمة جدًا، كان عليها أن تستدعيهم وتقول لهم: لا يمكنكم ذلك، أنتم تخالفون القانون".وأشار إلى أن لبنان "عالِق" وسيبقى "عالِقًا حتى نغرق" ما لم يسلّم حزب الله سلاحه ويتحسّن تنسيق لبنان مع الولايات المتحدة والدول العربية، خصوصًا دول الخليج".وأشار إلى أنّ جزءًا كبيرًا من ترسانة حزب الله الضخمة دُمّر في حربه مع إسرائيل العام الماضي، لكن الأهم – برأيه – أنّ بنيته العسكرية والتنظيمية لا تزال سليمة".وحذّر من أنّ لبنان "مهدّد بأن يتخلّف عن التطورات المتسارعة في المنطقة ، وهو تحذير يكرّره كثيرون من المبعوثين الأجانب "، مشيرًا إلى" المفارقة بين وضع لبنان ووضع سوريا التي أسقطت نظام بعد خمسين عامًا من الحكم في كانون الأول الماضي ، ورئيسها أحمد الذي التقى الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع في البيت الأبيض".اضاف في هذا السياق:" لبنان الآن، وبكل شفافية، بدأ يتأخر. الاتجاه الاستراتيجي العام في المنطقة يسير في اتجاه، والسلطات اللبنانية تضيّع الوقت في المناكفات والمخططات الصغيرة التي لا تؤدي إلى شيء. والدليل أنّ رئيس سوريا في البيت الأبيض، بينما رئيس لبنان في بلغاريا ، مع كامل الاحترام لبلغاريا لكنني أتحدث عن التأثير".وإذ شدّد على أنّ مصير لبنان " يجب ألّا يكون محصورًا بين خيارَي الحرب أو الحرب الأهلية"، اعتبر جعجع أنّ "تفادي هذين الخيارين يتطلّب مزيدًا من التصميم من الحكومة اللبنانية".وسأل جعجع عن مضمون "مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل"، وقال : "الرئيس عون يتحدث عن مفاوضات، لكنني لا أعلم فعلاً أي مفاوضات، وبأي شكل، وما مضمونها؟ عندما تتّضح هذه المعطيات يمكنني الحكم، لكن الآن لا أستطيع الحكم على مفاوضات مجهولة الشكل والمضمون".واردف:" لبنان، الذي شهد احتلالات إسرائيلية متكرّرة، كان ساحة قتال منذ عقود. فقبل نشوء حزب الله المدعوم من في ثمانينات القرن الماضي أثناء الاحتلال للبنان، كانت الفصائل تقاتل إسرائيل من الأراضي اللبنانية".ورأى أنّ "الحل لإنهاء حالة الصراع الدائم هو العودة إلى اتفاق الهدنة، على غرار ما كان قائمًا خلال الأعوام العشرين الأولى من قيام دولة إسرائيل في الخمسينيات والستينيات."وعن المرحلة ما بين عامي 1949، عندما أُبرمت الهدنة، و1969. كيف كانت الحدود بين لبنان وإسرائيل في تلك السنوات العشرين؟ أجاب رئيس القوات": أنّ المشاكل بدأت عندما استخدمت الفصائل الفلسطينية لبنان قاعدة لشنّ هجمات على إسرائيل، واستمر التوتر بعد ظهور حزب الله. والحل هو العودة إلى الوضع السابق، أي إلى الهدنة".ورداً على سؤال لفت إلى" أنّ لبنان وسوريا يسعيان إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات الديبلوماسية بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي. وكانت سوريا، التي شكلت حليفًا رئيسيًا لحزب الله ، قد احتلت لبنان منذ عام 1976 حتى 2005 وسيطرت على أجهزته الأمنية".وحول العلاقات مع سوريا اليوم، قال إنّه يأمل أن تسير الأمور "نحو فهم أفضل وأفضل".وعن تجربته الشخصية، قال جعجع الذي عاش حياة مليئة بالأحداث، من طالب طب ترك دراسته عام 1975 ليقاتل في الحرب، إلى قائد عسكري، فسجين، فسياسي إنّه تعلّم من الماضي أنّ "أي مكاسب عسكرية تحققها يمكن أن تفقدها في أي لحظة، أما المكاسب السياسية فلا يمكن لأحد أن يسلبك إياها. الربح الحقيقي هو الربح السياسي، لذلك، من الأفضل أن يتحوّل حزب الله إلى العمل السياسي الحقيقي، لأن هذا وحده سيمنحه مكاسب حقيقية، أما اعتماده على جناحه العسكري فلن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار".