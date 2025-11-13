الأمن العام ينفذ خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين

Advertisement

صدر عن مكتب شؤون الإعلام البيان التالي:نظّمت ضمن خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين من الى وفي المرحلة التاسعة من خطة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين وبالتعاون مع منظمة UNHCR و IOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، وذلك من مدينة كميل شمعون الرياضية في عبر مركز الحدودي في المصنع، بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري.