السفير الفرنسي يختتم مشروع دعم البلديات في بعلبك

زار السفير الفرنسي في هيرفيه ماغرو محافظة ، مستهلا جولته في القرية الزراعية في سهل بعلبك، وكان في استقباله مؤسس الجمعية للدراسات والتدريب الدكتور رامي اللقيس، الذي قدّم شرحًا حول منشآت القرية والخدمات التنموية التي تنفذها الجمعية.وتابع السفير ماغرو جولته بزيارة مناطق بوداي، شليفا ومقنة، واطّلع على المشاريع المنفذة ضمن إطار مشروع "دعم وتطوير بلديات قادرة ومسؤولة" (برنامج شبكة 2)، المموّل من الوكالة للتنمية (AFD) ومركز الأزمات والدعم (CDCS)، والمنفّذ من قبل Expertise France بالشراكة مع الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب.وخلال الزيارة، قدّم رئيس بلدية مقنة ممدوح المقداد درعًا للسفير الفرنسي عربون شكر وتقدير على دعمه الدائم للمشاريع الإنمائية في المنطقة.واختُتمت الزيارة في القرية الزراعية بحفل ختامي لمشروع "دعم وتطوير بلديات قادرة ومسؤولة"، بحضور السفير ماكرو، سفير بلجيكا أرنوت باويلز، وسفير صربيا تروجانوفيك، وفاعليات بلدية ودينية واجتماعية.أعرب السفير ماغرو عن سعادته بوجوده في بعلبك للمشاركة في اختتام المشروع، وقال: "إن هذا المشروع هو مبادرة نموذجية تعبّر عن عمق التعاون بين ولبنان في خدمة السلطات المحلية ورفاهية المواطنين. لقد حرصت على حضور هذا اليوم لأشهد نتائج المشاريع التي تعكس صمود البلديات اللبنانية رغم الظروف الصعبة".وتابع: "الوكالة الفرنسية للتنمية تعمل منذ زمن طويل على تعزيز قدرات المؤسسات المحلية، خصوصًا في المناطق الأكثر ضعفًا، من خلال تنفيذ Expertise France لعدد من المبادرات التي تهدف إلى تلبية احتياجات السكان وتعزيز القدرات المحلية للبلديات والمجتمع المدني لمواجهة التحديات اليومية بفعالية".ولفت إلى أن "المشروع قدّم الدعم لـ 18 بلدية في محافظة بعلبك الهرمل، من خلال برامج تدريبية شملت أكثر من 550 ممثلًا عن البلديات والمجتمعات المحلية في مجالات الحوكمة الشاملة والتخطيط التشاركي والإدارة التقنية، كما شمل تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة مثل تركيب ألواح طاقة شمسية لإنارة الشوارع وتغذية آبار المياه، وتأهيل مبانٍ بلدية ومراكز خدمات عامة".وأكد ماغرو أن "فرنسا ستواصل دعم مثل هذه المبادرات "من خلال شركائها اللبنانيين، لا سيما في مجالات التحول الطاقي، والحوكمة الرشيدة، والتنمية المستدامة، وسنواصل العمل من أجل لبنان أكثر اعتمادًا على ذاته، وأكثر قربًا من مواطنيه". (الوكالة الوطنية)