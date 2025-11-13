Advertisement

لبنان

السفير الفرنسي يختتم مشروع دعم البلديات في بعلبك

Lebanon 24
13-11-2025 | 08:37
A-
A+

Doc-P-1441801-638986453729457494.png
Doc-P-1441801-638986453729457494.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو محافظة بعلبك، مستهلا جولته في القرية الزراعية في سهل بعلبك، وكان في استقباله مؤسس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب الدكتور رامي اللقيس، الذي قدّم شرحًا حول منشآت القرية والخدمات التنموية التي تنفذها الجمعية.
Advertisement

وتابع السفير ماغرو جولته بزيارة مناطق بوداي، شليفا ومقنة، واطّلع على المشاريع المنفذة ضمن إطار مشروع "دعم وتطوير بلديات قادرة ومسؤولة" (برنامج شبكة 2)، المموّل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ومركز الأزمات والدعم (CDCS)، والمنفّذ من قبل Expertise France بالشراكة مع الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب.

وخلال الزيارة، قدّم رئيس بلدية مقنة ممدوح المقداد درعًا للسفير الفرنسي عربون شكر وتقدير على دعمه الدائم للمشاريع الإنمائية في المنطقة.

واختُتمت الزيارة في القرية الزراعية بحفل ختامي لمشروع "دعم وتطوير بلديات قادرة ومسؤولة"، بحضور السفير ماكرو، سفير بلجيكا أرنوت باويلز، وسفير صربيا ميلان تروجانوفيك، وفاعليات بلدية ودينية واجتماعية.
أعرب السفير ماغرو عن سعادته بوجوده في بعلبك للمشاركة في اختتام المشروع، وقال: "إن هذا المشروع هو مبادرة نموذجية تعبّر عن عمق التعاون بين فرنسا ولبنان في خدمة السلطات المحلية ورفاهية المواطنين. لقد حرصت على حضور هذا اليوم لأشهد نتائج المشاريع التي تعكس صمود البلديات اللبنانية رغم الظروف الصعبة".
وتابع: "الوكالة الفرنسية للتنمية تعمل منذ زمن طويل على تعزيز قدرات المؤسسات المحلية، خصوصًا في المناطق الأكثر ضعفًا، من خلال تنفيذ Expertise France لعدد من المبادرات التي تهدف إلى تلبية احتياجات السكان وتعزيز القدرات المحلية للبلديات والمجتمع المدني لمواجهة التحديات اليومية بفعالية".
ولفت إلى أن "المشروع قدّم الدعم لـ 18 بلدية في محافظة بعلبك الهرمل، من خلال برامج تدريبية شملت أكثر من 550 ممثلًا عن البلديات والمجتمعات المحلية في مجالات الحوكمة الشاملة والتخطيط التشاركي والإدارة التقنية، كما شمل تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة مثل تركيب ألواح طاقة شمسية لإنارة الشوارع وتغذية آبار المياه، وتأهيل مبانٍ بلدية ومراكز خدمات عامة".
وأكد ماغرو أن "فرنسا ستواصل دعم مثل هذه المبادرات "من خلال شركائها اللبنانيين، لا سيما في مجالات التحول الطاقي، والحوكمة الرشيدة، والتنمية المستدامة، وسنواصل العمل من أجل لبنان أكثر اعتمادًا على ذاته، وأكثر قربًا من مواطنيه". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
السفير التركي يزور الشوف: دعم لمشاريع تنموية وتمكينية بتمويل من TIKA
lebanon 24
13/11/2025 17:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار يختتم جولته في طرابلس بزيارة بلدية الميناء: سنعزز قدراتها التنموية
lebanon 24
13/11/2025 17:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار في طرابلس: دعمٌ كامل لبلدية المدينة ومشاريعها الإنمائية
lebanon 24
13/11/2025 17:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام بحث مع السفير الكندي دعم الجيش ومع وفد الجنوب دعم النبطية
lebanon 24
13/11/2025 17:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

المجتمع المدني

اللبنانية

الفرنسية

لبنان

بعلبك

فرنسا

ميلان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-11-13
10:49 | 2025-11-13
10:46 | 2025-11-13
10:27 | 2025-11-13
10:18 | 2025-11-13
10:13 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24