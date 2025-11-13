Advertisement

لبنان

نقابة الموظفين في هيئة "اوجيرو" التقت نقولا صحناوي

Lebanon 24
13-11-2025 | 08:56
اجتمع وفد من نقابة الموظفين في هيئة "اوجيرو"، مع وزير الاتصالات السابق وعضو لجنة الاتصالات النيابية النائب نيقولا صحناوي. واوضح في بيان، انه "تم مناقشة المادة ٤٩ من قانون الاتصالات والخطر من اثر الخصخصة في ظل تنفيذ قانون الاتصالات من دون تعديل المادة المذكورة".
وأشار البيان الى ان "النقاش تمحور حول  كيفية تعديل القانون مع المحافظة على حقوق الموظفين وضمان استمرارية عملهم". (الوكالة الوطنية)
 
الاتصالات السابق

الوكالة الوطنية

قانون الاتصالات

لجنة الاتصالات

نيقولا صحناوي

نقولا صحناوي

لجنة الاتصال

صحناوي

