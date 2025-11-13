نقابة الموظفين في هيئة "اوجيرو" التقت نقولا صحناوي

Advertisement

اجتمع وفد من نقابة الموظفين في هيئة " "، مع وزير وعضو النيابية النائب . واوضح في بيان، انه "تم مناقشة المادة ٤٩ من والخطر من اثر الخصخصة في ظل تنفيذ قانون الاتصالات من دون تعديل المادة المذكورة".وأشار البيان الى ان " تمحور حول كيفية تعديل القانون مع المحافظة على حقوق الموظفين وضمان استمرارية عملهم". (الوكالة الوطنية)