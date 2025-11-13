Advertisement

لبنان

في الضاحية.. محاضر لأشخاص خالفوا تسعيرة المولدات

13-11-2025 | 09:02
صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة-قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان الآتي:

نفذت مديرية جبل لبنان الاقليمية ، وبمؤازرة من مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة ومصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، كشفاً ميدانياً على المولدات الكهربائية الكائنة في مناطق الأوزاعي، حارة حريك، المريجة، والليلكي.
وخلال الكشف، تبيّن وجود مخالفات للتسعيرة المحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه، وتمّ تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات المخالفين من قبل مندوبي وزارة الاقتصاد، وهم:(ع.ح. – ب.ز. – ع.ش.- ح.ب. – ر.ب. – ع.م.)، كما تمّ تنظيم محاضر عدلية بحقهم بناءً على إشارة النيابة العامة المالية.
 
