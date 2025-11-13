في الضاحية.. محاضر لأشخاص خالفوا تسعيرة المولدات

Advertisement

نفذت الاقليمية ، وبمؤازرة من مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة ومصلحة حماية المستهلك في ، كشفاً ميدانياً على المولدات الكهربائية الكائنة في مناطق ، حارة حريك، ، والليلكي.وخلال الكشف، تبيّن وجود مخالفات للتسعيرة المحددة من قبل والمياه، وتمّ تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات المخالفين من قبل مندوبي ، وهم:(ع.ح. – ب.ز. – ع.ش.- ح.ب. – ر.ب. – ع.م.)، كما تمّ تنظيم محاضر عدلية بحقهم بناءً على إشارة المالية.