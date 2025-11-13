Advertisement

لبنان

عبد الله يطالب بحقوق تعويضات نهاية الخدمة في موازنة 2026

Lebanon 24
13-11-2025 | 09:13
A-
A+

Doc-P-1441817-638986472868387275.png
Doc-P-1441817-638986472868387275.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوضح عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبد الله موقف الحزب التقدمي الاشتراكي من موازنة عام 2026، وقال :"إنّ الموازنة ليست مفصولة عن الوضع الاقتصادي، كما أن الوضع الاقتصادي ليس مفصولا عن اللحظة السياسية"، مشيرا إلى "أن اللقاء الديموقراطي سيناقش غدا موقفه من كل بند ومن كل مؤسسة، ومثمنًا الجهد الذي بُذل في إعداد الموازنة".
Advertisement

وأضاف عبد الله، في مداخلة خلال اجتماع لجنة المال والموازنة: "هناك أمر غائب عن الموازنة، وأتمنى أن نتطرق إليه، وهو احتياط الموازنة. فكل الحديث والتركيز يدوران حول المودعين وأموالهم، وهي حقوق مقدّسة ومتفق عليها، لكن في المقابل يغيب كليًا الكلام الرسمي عن تعويضات نهاية الخدمة لما يقارب 60 ألف مواطن، خرّبت بيوتهم بالكامل، وحرموا من خدمات الدولة منذ عام 2016 وحتى مطلع 2024. هذه التعويضات تُدفع بالليرة اللبنانية، لا بالدولار، ما يعني أنه يمكن اعتبارهم مودعين أيضًا".

وتابع: "فوجئتُ بكلام لأحد أعضاء الهيئات الاقتصادية يقول فيه: انسوا هذا الموضوع. كيف يمكن ذلك؟ مجلس النواب والحكومة يقولان للناس أن ينسوا حقوقهم؟ لا يمكن لأي طرف من أطراف العقد الاجتماعي أن يُسقِط حقوق الناس".

وختم عبد الله: "لا أريد لهذا الملف أن يُربط بالضغوط الحالية أو بالمماطلة إلى حين بدء تنفيذ نظام الحماية الاجتماعية، لأنّه ملف حساس جدًا ويمسّ الأمن الاجتماعي للمواطنين. نريد عدالة وحرصًا على الاقتصاد وعلى عدم فرملة عجلته، لكننا نريد أيضًا حماية عشرات الآلاف من المواطنين الذين هُدرت حقوقهم، فيما يبدو أنّ شهية البعض تكبر لالتهام حقوق الجدد منهم أيضًا".
مواضيع ذات صلة
عبد الله: لن يحصل أي تعديل على قانون تعويض نهاية الخدمة في الضمان
lebanon 24
13/11/2025 17:56:07 Lebanon 24 Lebanon 24
المتقاعدون في المؤسسات العامة يطالبون بتصحيح تعويضات نهاية الخدمة
lebanon 24
13/11/2025 17:56:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير ضمان طرابلس: تعويضات نهاية الخدمة خط أحمر
lebanon 24
13/11/2025 17:56:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة "MIDEL" بحثت ووزير المال تعويضات نهاية الخدمة والتسويات المالية حتى 2021
lebanon 24
13/11/2025 17:56:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

الهيئات الاقتصادية

الحزب التقدمي

لجنة المال

الاشتراكي

اللبنانية

عبد الله

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-11-13
10:49 | 2025-11-13
10:46 | 2025-11-13
10:27 | 2025-11-13
10:18 | 2025-11-13
10:13 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24