عبد الله يطالب بحقوق تعويضات نهاية الخدمة في موازنة 2026

أوضح عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال موقف من موازنة عام 2026، وقال :"إنّ الموازنة ليست مفصولة عن الوضع الاقتصادي، كما أن الوضع الاقتصادي ليس مفصولا عن اللحظة السياسية"، مشيرا إلى "أن اللقاء الديموقراطي سيناقش غدا موقفه من كل بند ومن كل مؤسسة، ومثمنًا الجهد الذي بُذل في إعداد الموازنة".وأضاف عبد الله، في مداخلة خلال اجتماع والموازنة: "هناك أمر غائب عن الموازنة، وأتمنى أن نتطرق إليه، وهو احتياط الموازنة. فكل الحديث والتركيز يدوران حول المودعين وأموالهم، وهي حقوق مقدّسة ومتفق عليها، لكن في المقابل يغيب كليًا الكلام الرسمي عن تعويضات نهاية الخدمة لما يقارب 60 ألف مواطن، خرّبت بيوتهم بالكامل، وحرموا من خدمات الدولة منذ عام 2016 وحتى مطلع 2024. هذه التعويضات تُدفع بالليرة ، لا بالدولار، ما يعني أنه يمكن اعتبارهم مودعين أيضًا".وتابع: "فوجئتُ بكلام لأحد أعضاء يقول فيه: انسوا هذا الموضوع. كيف يمكن ذلك؟ مجلس النواب والحكومة يقولان للناس أن ينسوا حقوقهم؟ لا يمكن لأي طرف من أطراف العقد الاجتماعي أن يُسقِط حقوق الناس".وختم عبد الله: "لا أريد لهذا الملف أن يُربط بالضغوط الحالية أو بالمماطلة إلى حين بدء تنفيذ نظام الحماية الاجتماعية، لأنّه ملف حساس جدًا ويمسّ الأمن الاجتماعي للمواطنين. نريد عدالة وحرصًا على الاقتصاد وعلى عدم فرملة عجلته، لكننا نريد أيضًا حماية عشرات الآلاف من المواطنين الذين هُدرت حقوقهم، فيما يبدو أنّ شهية البعض تكبر لالتهام حقوق الجدد منهم أيضًا".