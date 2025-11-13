Advertisement

لبنان

رازي الحاج يدعو لورشة حول تبسيط الإجراءات ودعم الإنتاج الصناعي

Lebanon 24
13-11-2025 | 09:20
A-
A+
Doc-P-1441820-638986477349497534.png
Doc-P-1441820-638986477349497534.png photos 0
دعا النائب رازي الحاج إلى ورشة عمل عن:"تبسيط الاجراءات ودعم كلفة الانتاج وتنظيم المناطق الصناعية" برعاية وزير الصناعة جو عيسى الخوري وحضوره، بالتعاون مع تجمّع صناعيّي المتن الشمالي ومركز تخطيط ونموّ متن، وذلك الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر غد الجمعة 14 تشرين الثاني في مجمّ المارينا –ضبية.
