رازي الحاج يدعو لورشة حول تبسيط الإجراءات ودعم الإنتاج الصناعي

دعا النائب إلى ورشة عمل عن:"تبسيط الاجراءات ودعم كلفة الانتاج وتنظيم المناطق الصناعية" برعاية وحضوره، بالتعاون مع تجمّع صناعيّي ومركز تخطيط ونموّ متن، وذلك الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر غد الجمعة 14 تشرين الثاني في مجمّ المارينا –ضبية.

Advertisement