لبنان

احتجاج أمام مدرسة حلتا الرسمية.. ما السبب؟

Lebanon 24
13-11-2025 | 09:25
شهدت بلدة حلتا اليوم اعتصامًا أمام مدرسة حلتا الرسمية، نظمّه أهالي البلدة للمطالبة بتوظيف أبناء القرية الحاصلين على شهادات تعليمية مؤهلة للعمل في المدرسة.

وأكد المعتصمون أن المدرسة شهدت غيابًا تامًا للتوظيف من داخل القرية على مدى السنوات الماضية.
