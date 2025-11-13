Advertisement

لبنان

لسالكي الطريق البحريّ من بيروت إلى الضبية... إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
13-11-2025 | 09:44
A-
A+
Doc-P-1441829-638986492987056670.jpg
Doc-P-1441829-638986492987056670.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع تصادم بين مركبتين على الطريق البحرية في منطقة الضبيه، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح. وحركة المرور ناشطة في المكان.
Advertisement
Image
مواضيع ذات صلة
إلى سالكي طريق عام عاريا... إليكم هذا الخبر
lebanon 24
13/11/2025 17:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى سالكي جسر الدورة.. إليكم هذا الخبر
lebanon 24
13/11/2025 17:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24
لسالكي نفق خلدة.. هذا الخبر لكم
lebanon 24
13/11/2025 17:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24
للقادمين من بيروت باتجاه خلدة.. إليكم هذا الخبر
lebanon 24
13/11/2025 17:57:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الطريق البحري

طريق البحرية

على الطريق

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-11-13
10:53 | 2025-11-13
10:49 | 2025-11-13
10:46 | 2025-11-13
10:27 | 2025-11-13
10:18 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24