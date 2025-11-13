عبود يوجّه كتابين للنيابة وشرطة بيروت لملاحقة متورطي حرائق أرض جلول

Advertisement

أصدرت في بيانًا، أفادت فيه أن محافظ المدينة القاضي وجّه كتابين رسميين، الأول إلى والثاني إلى ، على خلفية الحرائق التي شهدتها منطقة أرض وعدد من أحياء العاصمة.وجاء في الكتاب الموجّه إلى التمييزية أن الحريق الكبير الذي شب في محلة أرض جلول بتاريخ 12 تشرين الثاني 2025، نجم عن قيام مجهولين بجمع وإحراق الأسلاك الكهربائية داخل المكب لاستخراج مادة النحاس وبيعها، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين ومحاسبتهم بأقصى الرادعة لحماية حياة المواطنين وأرزاقهم.أما الكتاب الثاني، فقد وجّهه المحافظ إلى قيادة شرطة ، بعد تكرار حوادث حرائق ناجمة عن إحراق الأسلاك الكهربائية في المكبات والعقارات المهجورة بهدف استخراج النحاس، محذرًا من خطر هذه الظاهرة على السلامة العامة، وآخرها حادثة أرض جلول التي كادت تتسبب في كارثة إنسانية.وطلب القاضي عبود من الشرطة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبأقصى سرعة ممكنة لكشف الفاعلين وملاحقتهم قانونيًا، ضمانًا لسلامة المواطنين والحفاظ على أمن العاصمة.