لبنان
عبود يوجّه كتابين للنيابة وشرطة بيروت لملاحقة متورطي حرائق أرض جلول
Lebanon 24
13-11-2025
|
09:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت
دائرة العلاقات العامة
في
بلدية بيروت
بيانًا، أفادت فيه أن محافظ المدينة القاضي
مروان عبود
وجّه كتابين رسميين، الأول إلى
النيابة العامة التمييزية
والثاني إلى
قيادة شرطة بيروت
، على خلفية الحرائق التي شهدتها منطقة أرض
جلول
وعدد من أحياء العاصمة.
وجاء في الكتاب الموجّه إلى
النيابة العامة
التمييزية أن الحريق الكبير الذي شب في محلة أرض جلول بتاريخ 12 تشرين الثاني 2025، نجم عن قيام مجهولين بجمع وإحراق الأسلاك الكهربائية داخل المكب لاستخراج مادة النحاس وبيعها، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين ومحاسبتهم بأقصى
العقوبات
الرادعة لحماية حياة المواطنين وأرزاقهم.
أما الكتاب الثاني، فقد وجّهه المحافظ إلى قيادة شرطة
بيروت
، بعد تكرار حوادث حرائق ناجمة عن إحراق الأسلاك الكهربائية في المكبات والعقارات المهجورة بهدف استخراج النحاس، محذرًا من خطر هذه الظاهرة على السلامة العامة، وآخرها حادثة أرض جلول التي كادت تتسبب في كارثة إنسانية.
وطلب القاضي عبود من الشرطة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبأقصى سرعة ممكنة لكشف الفاعلين وملاحقتهم قانونيًا، ضمانًا لسلامة المواطنين والحفاظ على أمن العاصمة.
