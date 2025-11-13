Advertisement

لبنان

عبود يوجّه كتابين للنيابة وشرطة بيروت لملاحقة متورطي حرائق أرض جلول

Lebanon 24
13-11-2025 | 09:51
A-
A+
Doc-P-1441836-638986509983298048.jpg
Doc-P-1441836-638986509983298048.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بيانًا، أفادت فيه أن محافظ المدينة القاضي مروان عبود وجّه كتابين رسميين، الأول إلى النيابة العامة التمييزية والثاني إلى قيادة شرطة بيروت، على خلفية الحرائق التي شهدتها منطقة أرض جلول وعدد من أحياء العاصمة.
Advertisement

وجاء في الكتاب الموجّه إلى النيابة العامة التمييزية أن الحريق الكبير الذي شب في محلة أرض جلول بتاريخ 12 تشرين الثاني 2025، نجم عن قيام مجهولين بجمع وإحراق الأسلاك الكهربائية داخل المكب لاستخراج مادة النحاس وبيعها، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين ومحاسبتهم بأقصى العقوبات الرادعة لحماية حياة المواطنين وأرزاقهم.

أما الكتاب الثاني، فقد وجّهه المحافظ إلى قيادة شرطة بيروت، بعد تكرار حوادث حرائق ناجمة عن إحراق الأسلاك الكهربائية في المكبات والعقارات المهجورة بهدف استخراج النحاس، محذرًا من خطر هذه الظاهرة على السلامة العامة، وآخرها حادثة أرض جلول التي كادت تتسبب في كارثة إنسانية.

وطلب القاضي عبود من الشرطة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبأقصى سرعة ممكنة لكشف الفاعلين وملاحقتهم قانونيًا، ضمانًا لسلامة المواطنين والحفاظ على أمن العاصمة.
 
مواضيع ذات صلة
تزوير الشهادات الجامعية.. كرامي توجه كتاباً للقضاء لملاحقة المتورطين
lebanon 24
13/11/2025 22:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر يوجّه كتابًا لوزارة العدل حول ضرورة التقيّد بقانون المحاسبة العمومية
lebanon 24
13/11/2025 22:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
كتاب "حزب الله"... رد مباشر على توجه بعبدا نحو التفاوض
lebanon 24
13/11/2025 22:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مياه لبنان الجنوبي: حملة لملاحقة المخالفين على الشبكات
lebanon 24
13/11/2025 22:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24

النيابة العامة التمييزية

دائرة العلاقات العامة

قيادة شرطة بيروت

النيابة العامة

بلدية بيروت

مروان عبود

العقوبات

النيابة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:47 | 2025-11-13
14:36 | 2025-11-13
14:36 | 2025-11-13
14:29 | 2025-11-13
14:15 | 2025-11-13
14:07 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24