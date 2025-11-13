في جبل لبنان.. مداهمات نوعية لقوى الأمن

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية، وتوقيف مرتكبيها، تمكّنت دوريّات من مفرزة استقصاء ، من توقيف عددٍ من المشتبه فيهم في مناطق عدّة، وبتواريخٍ مختلفة، وضبطت بحوزتهم ممنوعات:بتاريخ 18-10-2025 أوقفت دوريّة من المفرزة، المدعو: ع. خ. م. (مواليد 1994، سوري) بحسب أقواله، وهو من دون أوراق ثبوتيّة، وذلك داخل أحد المراكز التجاريّة في محلّة تقاطع كاليري سمعان، أثناء قيامه بعملية سرقة داخل المذكور، بواسطة سكّين وقطّاعة، تمّ ضبطهما، إضافةً إلى ضبط كميّة من الحبوب المخدّرة مختلفة الأنواع (كبتاغون، ترامال، كاريزول…)بتاريخ 27-10-2025، وبعد أن توافرت معطيات لدى المفرزة المذكورة حول قيام شخص على متن درّاجة آليّة بترويج المخدّرات في محلّة صحراء الشّويفات، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت عناصرها من تحديد مكان وجوده، وتوقيفه في المحلّة المذكورة على متن درّاجة آلية نوع “هاوجو”، تم ضبطها، ويُدعى: ع. ش. (مواليد عام 1996، لبناني)وضُبِطَ بحوزته /10/ أكياس شفافة بداخلها مادة حشيشة الكيف، و/36/ طبة بلاستيكية صغيرة، بداخلها مادة بيضاء مخدِّرَة.بتاريخ 7-11-2025، توافرت معطيات لدوريّة من المفرزة حول قيام شخص بترويج المخدّرات على متن درّاجة آلية في محلّة الشّويفات – نزلة خطيب وشبعا.على أثر ذلك، وبنتيجة عمليّة رصد دقيقة، تمّ تحديد مكان الشخص المذكور في المحلّة، حيث نُصب له كمين أدّى إلى توقيفه، على متن درّاجة آلية نوع سويت لون أبيض، ويدعى:م. أ. (مواليد 2009، لبناني)وقد عثر بحوزته على30 طبّة صغيرة بداخلها مادّة بيضاء مخدّرة، مقفلة بكيس نايلون شفّاف.بتاريخ 12-11-2025، وبناءً على معطيات توافرت لدى المفرزة، تمكّنت إحدى دوريّاتها من توقيف شخصَين ينشطان بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة في محلّة أوتوستراد السيّد هادي – الضّاحية، وضبطت الدّرّاجة وكميّةً من المواد المخدّرة ومبلغًا ماليًّا بحوزتهما، وهما:إ. هـ (مواليد عام 2001، لبناني)س. ع. (مواليد عام 1994، لبناني)سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة المختصّ.