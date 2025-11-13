لقاء بين شحادة ورئيس بلدية عبية

Advertisement

استقبل وزير المهجرين لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور ، رئيس بلدية عبية هيثم حمزة، في حضور لوزارة المهجرين ورئيس الصندوق المركزي للمهجرين العميد .وبحث المجتمعون في ملف ترميم وإعادة إعمار بعض المنازل في بلدة عبية، وطلب حمزة "تعديل الأسعار بحسب سعر الصرف اليوم"، داعيا "الوزير شحادة إلى زيارة منطقة - عبية - الأسبوع المقبل".وفي سياق منفصل، طالب حمزة بـ"مساعدة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في عمليات الرقمنة في البلدية".