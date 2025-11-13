Advertisement

لبنان

لقاء بين شحادة ورئيس بلدية عبية

Lebanon 24
13-11-2025 | 10:27
استقبل وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، رئيس بلدية عبية هيثم حمزة، في حضور المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود ورئيس الصندوق المركزي للمهجرين العميد نقولا الهبر.
وبحث المجتمعون في ملف ترميم وإعادة إعمار بعض المنازل في بلدة عبية، وطلب حمزة "تعديل الأسعار بحسب سعر الصرف اليوم"، داعيا "الوزير شحادة إلى زيارة منطقة الشحار - عبية - عين درافيل الأسبوع المقبل".

وفي سياق منفصل، طالب حمزة بـ"مساعدة مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في عمليات الرقمنة في البلدية".
