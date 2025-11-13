Advertisement

لبنان

رجي بحث مع لوجاندر التصعيد الإسرائيلي ودعم فرنسا للجيش

Lebanon 24
13-11-2025 | 10:49
التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، مستشارة رئيس الجمهورية الفرنسية لشؤون شمالي أفريقيا والشرق الأوسط آن كلير لوجاندر، في حضور سفير فرنسا هيرفيه ماغرو والوفد المرافق.
وتناول اللقاء الأوضاع في الجنوب على وقع التصعيد الإسرائيلي المستمر.

وأكدت لوجاندر "دعم فرنسا للجيش اللبناني وجددت التزام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عقد مؤتمر لدعم الجيش في الرياض".

وأشارت إلى أن "التواصل مستمر مع الجانب السعودي لتظهير حجم التقدم الحاصل على صعيد بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح ضمن المهل المحددة وفق الخطة التي أقرتها الحكومة".

من جهته، شكر الوزير رجي "المساعي التي تبذلها فرنسا في سبيل دعم الجيش اللبناني وضمان الاستقرار في الجنوب"، مؤكدا "التزام الحكومة قرار حصر السلاح"، مشددا على "ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الفوري غير المشروط من النقاط الخمس وإعادة الأسرى".

وأكدت لوجاندر التي تتوجه من بيروت إلى دمشق، "دعم بلادها قيام أفضل العلاقات بين لبنان وسوريا على أساس الاحترام المتبادل للسيادة"، مجددة "استعداد فرنسا تقديم كل الخرائط والمستندات اللازمة لتسهيل إنجاز ترسيم الحدود البرية والسعي للعب دور الوساطة وتقريب وجهات النظر، تمهيداً لعقد إجتماع ثنائي برعاية الأمم المتحدة".

من جهته، أكد الوزير رجي "أستعداد لبنان الكامل لمعالجة هذا الملف"، معولا على "المواقف الإيجابية المعلنة من قبل النظام السوري الحالي للمضي في البحث بكل الملفات العالقة، بما فيها موضوع النازحين والمفقودين في السجون السورية والموقوفين السوريين في لبنان والحدود البحرية وضبط الحدود بين البلدين". (الوكالة الوطنية)
 
